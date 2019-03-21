الوكالة الوطنية للإعلام

عون أبلغ بيدرسون: لم يعد للبنان القدرة على تحمّل تداعيات النزوح السوري، ولا بد من العمل جدياً لإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أنه "لم يعد للبنان القدرة على تحمّل تداعيات النزوح السوري على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وبتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا". وقال: "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للقبول بتحمّل تداعيات وجود النازحين، ولا بد من العمل جدياً لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا والتي باتت شاسعة ويمكنها أن تستعيد أهلها. وأشار إلى أن "لبنان لم يرفض خلال سنوات الحرب السورية أي نازح سوري لأسباب إنسانية، أما اليوم فلم تعد هناك حاجة، لأن سوريا بدأت تستعيد أمنها واستقرارها".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات الأولى عربياً للعام الخامس في تقرير السعادة العالمي

أشاد البروفيسور جيفري ساكس، رئيس معهد الأرض بجامعة كولومبيا، ومدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، التي تصدر سنوياً التقرير العالمي للسعادة، بالدور الريادي العالمي الكبير لدولة الإمارات في تبنّي تعزيز السعادة والارتقاء بمستويات جودة الحياة. وأوضح بيان صحفي للشبكة بمناسبة إعلان التقرير اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن دولة الإمارات احتلّت المركز الأول عربياً للسنة الخامسة على التوالي، وأن مواطني دولة الإمارات حققوا درجة عالية في مؤشر تقييم الحياة، مشيراً إلى أن العيش في الإمارات ينعكس أيضاً إيجاباً على حياة المقيمين حيث يفوق متوسط مؤشر تقييم الحياة للمقيمين في الإمارات بشكل ملحوظ متوسط المؤشر في دولهم.

وكالة أنباء رويترز

ترامب: مفاوضون أميركيون وصينيون يستأنفون محادثات التجارة الأسبوع القادم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة والصين، تسيران بخطى سريعة نحو التوّصل إلى اتفاق ثنائي للتجارة، وإن مفاوضين تجاريين أميركيين سيذهبون إلى بكين الأسبوع القادم لجولة أخرى من المحادثات بين البلدين.

ورداً على سؤال عن رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين، أبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض ”إننا لا نتحدث عن إزالتها.

وكالة فرنس برس

توسك: تأجيل بريكست لفترة قصيرة ممكن في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن قادة الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يوافقوا على تأجيل قصير لخروج بريطانيا من هذا التكتل، شرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست الذي رفضه مرتين. وصرّح للصحافيين "عقب مشاورات أجريتها خلال اليومين الماضيين، أعتقد أنه من الممكن تأجيل (بريكست) لفترة قصيرة، ولكن ذلك سيكون مشروطاً بتصويت في مجلس العموم لصالح اتفاق الانسحاب". وأضاف "حتى وإن كان الأمل في تحقيق نجاح نهائي ضعيفاً.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطور طائرة بدون طيار تعمل ببطارية وقود هيدروجيني

نجحت الطائرة المسيّرة "إل كيو-إتش"، التي طوّرتها الصين لتعمل ببطارية بالطاقة الجديدة، في القيام بأول رحلة لها، وفقاً لما ذكرت شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك)، التي طوّرت الطائرة. وأوضحت كوماك أن الطائرة المسيرة "إل كيو-إتش"، قامت بالرحلة في مطار في تشنغتشو بمقاطعة خنان في وسط الصين. وأضافت أن الطائرة المزوّدة ببطارية وقود هيدروجيني، أجرت رحلة سلسة، حيث كانت جميع أنظمتها في حالة جيدة، فيما تم التحقق بالكامل من نظام طاقة البطارية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا راضية عن التعاون مع الصين في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى سوريا شيه شياو، وجاء في بيان وزارة الخارجية "تم الإعراب عن الرضى بفعالية التنسيق السياسي الخارجي الوثيق حول سوريا بين موسكو وبكين، وتم التأكيد على الدعم المستدام لروسيا والصين، لتعجيل التسوية السياسية للأزمة السورية، على أساس القرار الأممي رقم 2254". وأضاف بيان الخارجية "في هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة القضاء النهائي على الوجود الإرهابي في الأراضي السورية، والتعاون الدولي لعملية إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.