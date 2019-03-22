الشرق 18/3/2019

بوتاس يتوج بطلا لجائزة اوستراليا الكبرى للفورمولا وان

أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الاولى في بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان التي أقيمت على حلبة ألبرت بارك في ملبورن أمس الأحد.

ندال ينسحب من نصف نهائي دورة انديان ويلز الاميركية

أعلن منظمو دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، انسحاب الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا من الدور نصف النهائي حيث كان مقررا أن يلاقي السويسري روجيه فيدرر السبت، وذلك بسبب إصابة في الركبة.

الشرق 19/3/2019

الاتحاد الاوروبي يحقق بشأن احتفالية رونالدو

أكّدت عدّة تقارير صحافية أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد فتح تحقيقا رسميا بشأن الإحتفالية التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس الأسبوع الماضي أمام أتلتيكو مدريد في الدور السادس عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان رونالدو قد عمد على تقليد الإحتفالية التي قام بها دييغو سيميوني في مباراة الذهاب، لكن بطريقة مبالغ فيها. فإن رونالدو، قد يتعرض إلى غرامة مالية بالإضافة إلى عقوبة بالإيقاف، مضيفة أن الحكم الرسمي بذلك سيكون يوم 21 آذار الحالي.

تييم رابعا على حساب فيدرر واندريسكو تطرق باب العشرين

تمكن النمساوي دومينيك تييم من الارتقاء مركزاً لائحة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين فأصبح في المركز الرابع على حساب السويسري روجيه فيدرر الذي تراجع مركزاً.

الشرق 20/3/2019

فايكانو يقيل مدربه ميتشل

استغنى رايو فايكانو عن مدربه ميتشل بعد تجرعه سبع هزائم متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليحتل المركز قبل الأخير متأخرا بست نقاط عن منطقة الأمان.

الكولومبي خاميس رودريغيز سعيد في بايرن ميونيخ ولكن...

أكد صانع الألعاب الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز بعد الأداء الرائع الذي قدمه ضد ماينتس في الدوري الألماني، أنه سعيد في بايرن ميونيخ الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017 على سبيل الإعارة من ريال مدريد. ولكنه من جهة أخرى ترك باب الاحتمالات مفتوحاً بشأن مستقبله.