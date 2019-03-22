النهار/ ابراهيم بيرم

اعتبر أن الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت تأتي في سياق تعريض الداخل اللبناني المثقل بالتناقضات والتعقيدات لوطأة مزيد من الضغوط والإملاءات والاهتزازات.

ونقل عن مصادره قولها إن "حزب الله" لم يخف في يوم من الأيام أنه لا يخشى أية ضغوط أو تهديدات خارجية أميركية أو غير أميركية ما دام الداخل اللبناني متماسك وما دام أحد لا يتحمس للتجادل مع الإيحاءات الخارجية حياله.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن هدف واشنطن هو الاحتفاظ بلبنان ليكون قاعدة أساسية لحضورها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي تضغط عليه اليوم لعزله عن دائرة النفوذ الإيراني والطموحات الروسية وتسلف لبنان دعماً يطاول:

دعم الجيش اللبناني والتنسيق معه أمنياً مع المؤسسات الأمنية.

دعم القطاعات المالية اللبنانية لا سيما القطاع المصرفي.

توفير التغطية السياسية للبنان في المحافل الدولية.

الحؤول دون تعرضه لخضات أو اعتداءات حدودية.

الأخبار/ علي حيدر

تناول إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس اعترافه بـ "السيادة الإسرائيلية" على هضبة الجولان المحتلة، برغم صدور قرار واضح من مجلس الأمن برفض هذا الضم، والقرارات التي تطالب العدو بالانسحاب منها. ودعا إلى عدم الخلط بين توقيت إعلان له أهدافه السياسية الداخلية الإسرائيلية والأميركية، وبين أصل اتخاذ هذا القرار المرتبط بأكثر من سياق إقليمي، بدءاً من تلبية مطامع إسرائيل التاريخية والاستراتيجية، ومروراً بفشل مخطط إسقاط سوريا، وصولاً إلى كونه جزءاً من مخطط صفقة القرن لشرعنة الاحتلال الصهيوني، ورأى أن قرار ترامب هو الإعلان الأميركي الرسمي عن نهاية مسار أي مفاوضات تسوية بين الكيان الإسرائيلي ودمشق.

البناء/ ناصر قنديل

اعتبر أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاعتراف بالجولان كجزء من السيادة الإسرائيلية، قد يبدو كمثل الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وهذا تصعيد خطير يهدّد بالمزيد من التوتر في المنطقة، بينما التدقيق الهادئ سيكشف أن توازناً دولياً قائماً سيضمن الفشل الأميركي بتحويل القرارات الصادرة عن واشنطن إلى قرارات أممية، كما سيكشف أن إسرائيل لا تملك كمية القوة اللازمة للاستفادة من القرارات الأميركية بتهجير العرب الفلسطينيين من القدس والعرب السوريين من الجولان، لجعل الضمّ ذا قيمة يبنى عليها لاحقاً.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع، أن التشدّد هو العنوان الرئيسي لجولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنطقة، وأن هذا المناخ سينسحب على التوجّهات الأميركية التي سيعلنها في محطته الختامية في لبنان، حيث سيكرّر ما سبق وتم إعلانه في بيانات وزارة الخارجية الأميركية منذ أسابيع، وهو سيكتفي بعرض توجهات بلاده المتشدّدة، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية ودقّة المشهد اللبناني والمعادلات السياسية القائمة فيه، وسيضع الوزير بومبيو القيادات اللبنانية أمام خيارات عدة، من دون أن يذهب إلى مستوى إطلاق تعاون ما بين واشنطن وبيروت في أي من العناوين المطروحة على الساحة الإقليمية، باستثناء التأكيد على برامج الدعم الأميركية المستمرة للمؤسّسات الأمنية اللبنانية، وفي طليعتها الجيش. وقالت إن الاستعداد اللبناني للزائر الأميركي قد أنجز من خلال تفاهم غير معلن على التمسّك في مقاربة كل طرح أميركي، بمضمون البيان الوزاري.

اللواء/ رلى موفق

اعتبرت أن المسؤولين اللبنانيين ما زالوا غير مدركين لخطورة الموقف الأميركي من إيران وحزب الله، وقالت: لكن مطلعين في بعض دوائر القرار اللبناني ينطلقون من مسلمة أن الجميع في مأزق، وفي مقدمهم "حزب الله"، وأنه مهما علت النبرة والعراضات الإعلامية المناهضة للرسائل الأميركية وحتى حملات التخوين، سيعود الجميع إلى سقف الحكومة، ذلك أنها المساحة المشتركة التي لا بديل عنها، والأفق المفتوح في المدى المنظور لمنع انهيار البلد.

الشرق / عوني الكعكي

رأى انه كان يتوجّب بعد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار الرئيس الأميركي ترامب نقل السفارة إلى القدس أن ننتظر هكذا قرار. وقال: علينا ألاّ نتوهّم أنّ إسرائيل فقط هي المشكلة، فالمشكلة الأكبر هي أميركا التي تعتبر إسرائيل الولاية 52. والمصيبة في المواقف الأميركية كلها أنّه كلما وصل إلى البيت الأبيض رئيس سيّئ يصل بعده رئيس أسوأ، همهم جميعاً إسرائيل وتزويدها بالسلاح ورمي الفتن في العالم العربي.