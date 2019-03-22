الوكالة الوطنية للإعلام

عون في حوار مع الإعلام الروسي: المجتمع الدولي يسعى لأخذ النازح رهينة ليقبض ثمنه في الحل السياسي ولبنان سيتصرف وفق مصلحته العليا

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حواراً صحافياً مع مراسلي وسائل الإعلام الروسية، عشية زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأكد الرئيس عون للمراسلين، أن "علاقة لبنان بروسيا تاريخية وتعود للقرن التاسع عشر"، لافتاً إلى أنه سيبحث في خلال الزيارة "سبل تطوير هذه العلاقات على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواضيع البحث الأخرى، ومن بينها قضيتا النازحين، في ضوء المبادرة الروسية ومسيحيي الشرق"، مشدداً على "أهمية دور روسيا في المساعدة على إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار عبر المساهمة فيها". وعن ملف النازحين، قال: "إن لبنان يأخذ علماً بالشروط الدولية، لكنه سيتصرف وفق ما تمليه عليه مصلحته العليا، فالمجتمع الدولي لا يساعده، فيما هو يساعد السوريين على العودة، بحيث بلغ عدد العائدين من لبنان 172 ألف نازح لغاية اليوم"، ولفت إلى أن "المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي جال أخيراً في سوريا واتصل شخصياً وبكل حرية ومن دون مراقبة مع العائدين، أبلغنا أن وضع هؤلاء جيد وهم يعيشون هناك بارتياح".

وكالة الأناضول

ماي: الاتحاد الأوروبي سيمنحنا مدة إضافية لإقرار "بريكست"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن الاتحاد الأوروبي سيمنح بلادها مدة إضافية طلبتها لإقرار البرلمان اتفاق الخروج "بريكست". جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها "ماي" الخميس، قبيل انطلاق أعمال القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تستمر يومين. وأوضحت ماي أن بلادها ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالمصالح المشتركة حتى بعد مغادرتها. وأضافت أن "الشيء الأهم هو تنفيذ البرلمان (البريطاني) لعملية الخروج التي طالب بها الشعب الإنجليزي في الاستفتاء، وآمل تحقيق ذلك من خلال إقرار اتفاق بريكست".

وكالة أنباء رويترز

أميركا قد توقف قريباً الاستعدادات لتسليم مقاتلات إف-35 لتركيا

أبلغ مسؤولون رويترز بأن الولايات المتحدة قد توقف قريباً الاستعدادات الخاصة بتسليم مقاتلات إف-35 لتركيا، فيما ستكون أقوى إشارة من جانب واشنطن حتى الآن على أن أنقرة لا يمكن أن تحوز تلك الطائرات المتطورة ونظام الدفاع الصاروخي إس-400 الروسي معاً. وتقترب الولايات المتحدة من مرحلة فارقة في مواجهة مستمرة منذ سنوات مع تركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، بعدما فشلت حتى الآن في إقناع الرئيس رجب طيب أردوغان بأن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية سيقوض أمن المقاتلات إف-35.