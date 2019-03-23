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نقيض النقيض. عنوان محادثات وزير الخارجية الأميركي في بيروت. ترافقت محادثات بومبيو اللبنانية مع حدث إقليمي كبير، إذ أعلن الرئيس الأميركي، موافقته على ضم إسرائيل للجولان المحتل وشكره نتنياهو على ذلك.

المنار

المؤتمر الصحافي المشترك بين وزيري الخارجية اللبناني جبران باسيل، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، كانت عناوين البحث العريضة من حزب الله إلى الحدود البحرية إلى النازحين والمؤتمرات الاقتصادية.

nbn

في عين التينة رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري، حدود البحث خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي. اللقاء الذي استمر ساعة، إنطلق من نقطة أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان، قبل أن يغوص في ضرورة معالجة الحدود البحرية، التي تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. وفيما أعرب بومبيو، عن رغبة بلاده في المساعدة مع جهود الأمم المتحدة، لمعالجة هذا الموضوع، كان الرئيس بري يشدّد على أنّ الحل يبدأ من الحدود البحرية.

mtv

مصادر مواكبة لزيارة مايك بامبيو أكدت أنه وخلافاً لحدة النبرة الأميركية في المؤتمر الصحفي، فإنّ الجو كان هادئاً في المحادثات بين وزير الخارجية، فلا املاءات اميركية بل تحديد لنقاط الخلاف والاتفاق، وعليه إنّ التصعيد الأميركي لن تكون له تداعيات سريعة ومباشرة على الواقع اللبناني، لأن المرحلة في لبنان والمنطقة مرحلة تجميع أوراق لا مرحلة مواجهة.

NTV

ما بين عين التينة وبعبدا والخارجية، كانت المواقف المدافعه عن حزب الله وهذا الحزب من هذا اللبنان. يتمثل في مجلس النواب والحكومة ومنبثق عن قاعدة شعبية لطائفة رئيسة، أما في السرايا وبحسب مصادر متابعة للقاء الحريري بومبيو فكان النأي بالنفس سيد الموقف وتصدر البحث مؤتمر سيدر.

المستقبل

أصداء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ظلت تتردد اليوم في موجة من ردود الفعل والتعليقات العربية والدولية، ليتبعها اليوم كلام عالي السقف والنبرة لرئيس الديبلومسية الأميركية مايك بومبيو من بيروت متناولاً حزب الله وايران. وفيما ينتظر أن يشكل كلام بومبيو مادة للنقاش بفعل ما تضمنه من أفكار وتوصيفات فإن رؤيته دفعت إلى أكثر من سؤال.

OTV

بعيداً من الانطباع الشعبي العام الذي عبر عن نفسه على مواقع التواصل، ولو أنه تراوح بين الصحيح والخاطئ والمبالغ فيه، الأكيد أن اللهجة الحادة التي استخدمها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في التعبير عن مواقف بلاده من على أرض لبنان، لم ولن تفعل فعلها في زعزعة الوحدة الوطنية اللبنانية والاستقرار الداخلي، خصوصاً أن ما صدر عن رأس الديبلوماسية الأميركية الوافد إلى لبنان من فلسطين المحتلة، يعني واشنطن وحدها، ولا يلزم بيروت، التي تطبق السياسة الخارجية التي تحقق مصلحتها الوطنية وتناسب شعبها، فقط لا غير.

LBC

لبنان المنهمك بزيارة وزير الخارجية الأميركي، مشغول أيضاً بملفات أقل ما يقال فيها إنها داهمة ودقيقة، فهناك ملف الكهرباء الذي اجتمعت لجنته الوزارية هذا المساء، وهناك ملفات الفساد التي تتوالى سواء في النافعة أو في العدليات في المقابل، هناك انتظار لما ستحمله زيارة الرئيس ميشال عون لموسكو مطلع الأسبوع المقبل.

الميادين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "التصريحات الأميركية حول الجولان انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة"، معتبرة أن "تغيير صفة مرتفعات الجولان دون الرجوع إلى مجلس الأمن يعد انتهاكاً للقرارات الأممية".

الجزيرة

لفت وزير الخارجية اليوناني، جيورجيوس كاتروغالوس إلى أن "اليونان تنظر بإيجابية إلى أنشطة تركيا المتعلقة بالبحث عن موارد الطاقة في شرقي البحر الأبيض المتوسط"، مؤكداً أنه "لا يحق لأحد إقصاءها من تلك المنطقة"، مشيراً إلى أن "تركيا لديها حدوداً طويلة في البحر المتوسط"، متسائلاً: "هل يحق لأحد إقصاء أنقرة من هذه المنطقة رغم هذا؟ بالطبع لا يحق لأحد فعل هذا".

العربية

أكد وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لبحث تداعيات مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، إلى أن "دولتنا تولي أهمية كبيرة للحرية الدينية، والهجوم على المسلمين هجوم علينا جميعاً"، مؤكداً أن "الإرهابي منفذ هجوم المسجدين سيقضى بقية حياته في زنزانة انفرادية"، مشيراً إلى "أننا أطلقنا أكبر تحقيق في تاريخ بلادنا لضمان التدقيق في كافة أبعاد الهجوم، ولكن لا يمكن لأي عقوبة أن تعادل حجم قبح الجريمة".