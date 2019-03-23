لبنان الحر

بحث الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري مع السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وفي واقع العلاقات اللبنانية - التركية.

صوت لبنان

أشار وزير السياحة اواديس كيدانيان إلى أن خطة ماكينزي وضعت السياحة من ضمن القطاعات الأساسية لإعادة التوازن للموازنة، ونحن في العام 2019 وما فوق نستطيع تسجيل 20 بالمئة من المداخيل عبر السياحة. ولفت إلى أن العام 2018 هو العام الأفضل بعد العام 2010، وقد سجلت ارتفاع مضاعف بعدد السياح السعوديين.

radio orient

أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي، أننا "لا نستورد من الخارج ومصادرنا هي من الخيم البلاستيكية"، مشيراً إلى أن " الانتاج القليل لا يغطي حاجة السوق لهذا السبب ترتفع الأسعار".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، إلى أن حفظ اﻻنجازات يجب أن يتجلى بالحفاظ على مسيرة الدولة وكيانها ومؤسساتها، ﻻفتاً إلى أنه ﻻ يمكن أن تبقى دولة دون تأمين الحماية لمؤسساتها، معتبراً أن المخاطر التي تهدد لبنان كثيرة وأولها اللغة الطائفية التي تتحكم بمقدرات الوطن.

صوت المدى

لفت فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال افتتاح مؤتمر البحر الأبيض المتوسط لأندية "الليونز"، إلى أنه "عندما تلتقي مجموعة من الناس وتتخذ من "الخدمة" شعاراً لها، وعندما يحدد مؤسس المشروع إطار مشروعه بتسخير النخبة مواهبها وقدراتها لتطوير مجتمعها وبالعمل من أجل الآخرين، فلا شك أنه يؤمل من هذه المجموعة الكثير".