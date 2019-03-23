تصدّت قوات الاحتلال، لآلاف المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا ضمن فعاليات مسيرات العودة، وقتلت شابين وأصابت 62 بالرصاص الحي شرق محافظات قطاع غزّة. وقالت وزراة الصحة الفلسطينية، إنّ هناك إصابات خطيرة بين الجرحى، وإنّ مركزين طبين تعرّضا لقنابل مباشرة من الاحتلال شرق مخيم البريج وخزاعة شرق خان يونس.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها. وقال إنّ على المحتل أن يفهم الرسالة وإلاّ فالقادم أصعب، وعلى جميع الأطراف أن تتحمّل مسؤوليتها.

ذكرت "رويترز" أنّه يتم إعداد وثيقة رئاسية أميركية، تتضمن الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ "موقف الشرعية الدولية لن تتغير من الاحتلال الإسرائيلي للجولان"، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً وبشكل كامل.

رفض نتنياهو قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، واعتبر أنّ التصويت يتم بشكل أوتوماتيكي مادام ضد إسرائيل، لكن إسرئيل ترى عزاءً كبيراً بتساوي عدد المؤيّدين مع عدد المعارضين.