"الجمهورية" أعلنت الشرطة الفرنسية أمس، منع تظاهرة السترات الصفراء في جادة الشانزليزيه في باريس والمناطق المحيطة اليوم.

"الجمهورية" أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها الصاروخية، وأوضحت أنّ العقوبات الجديدة تشمل 31 عالماً نووياً.

"الجمهورية" أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، بشراكة بلاده التي لا يشوبها أي خلاف مع إيطاليا، حيث بدأ جولة أوروبية تهدف من بين أمور أخرى، إلى تشجيع مشروع طريق الحرير الجديدة، الذي يثير الهواجس في بروكسل وواشنطن.

"الجمهورية" قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إنّ المساهمة الإيطالية في طريق الحرير الجديد أساسية، وشدّد على ضرورة حصول المبادلات في الإتجاهين، وبروح المنافسة العادلة وإحترام الملكية الفكرية والتصدي للتزوير.

رُفع الآذان في أرجاء نيوزيلندا، في خطوة استثنائية أعقبها الوقوف دقيقتين صمت، في ذكرى مرور أسبوع على مقتل 50 مسلماً في مجزرة نفّذها متطرف بمدينة كرايستتشيرش، ومع بث الآذان في أرجاء البلاد وقف الآلاف بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديون والناجون والمصابون، في حديقة قبالة المسجد الذي نُفّذت فيه المجزرة المروّعة.

"الجمهورية" مهّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لإمكانية عقد قمّة جديدة بشأن بريكست بعد تمديد مهلة تنفيذه إلى 12 نيسان المقبل، وقالت بالطبع سنلتقي من جديد قبل هذا الموعد، وبالتأكيد بحضور رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

"الجمهورية" أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، أنّها اعتقلت 11 شخصاً للإشتباه بإعدادهم لاعتداء عبر الدهس بسيارات وإطلاق نار.