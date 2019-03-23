"الجمهورية" على وقع العمليات العسكرية التي استأنفتها "قوات سوريا الديمقراطية" أمس للقضاء على فلول مسلحي "داعش" في منطقة الباغوز، أعلن البيت الأبيض، أنّ التنظيم الإرهابي فقد آخر معقل له في شرق سوريا.

"الجمهورية" أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خرائط أمام المراسلين للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع أمس، وقال ترامب مشيراً إلى الخريطتين: "هنا كان "داعش" وهذا ما لدينا الآن". وأكد مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أمس، أنّ "داعش" انتهى عسكرياً ولم يعد يسيطر على أي مساحات جغرافية، إلاّ أن مجموعة لا تزال تتحصن في الجرف الصخري في الباغوز، وأخرى قرب نهر الفرات.

شكك مصدر في وزارة الخارجية الروسية، بصحة إعلان واشنطن عن القضاء التام على وجود تنظيم "داعش" في سوريا.

"النهار" كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أنّ مسؤولين أميركيين يعدّون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، وأنّه من المرجّح أن يوقّعها الرئيس الأسبوع المقبل.

غصَّت شوارع العاصمة الجزائرية بالمحتجين، للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 سنة.

قتل فلسطينيان اثنان برصاص الجيش الإسرائيلي، في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات "مسيرات العودة" التي شارك فيها الآلاف قرب حدود قطاع غزّة.