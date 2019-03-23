اللواء/ انطوان الاسمر

اعتبر أن أحد أهداف زيارة وزير الخارجية الأميركية لبيروت، هو تطويق الاندفاعة النفطية الروسية (وجزئياً الفرنسية) في لبنان. ومن مصلحة واشنطن في هذا السياق، أن تحضر شركاتها في سوق التنقيب، فيما يستعدّ لبنان لإطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه الإقليمية، ولإقرار مشروع قانون التنقيب عن البترول في البرّ.

اللواء/ انطوان صعب

أشار إلى تنسيق رئاسي حول زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى لبنان، وتحديداً حول العناوين الأساسية التي سبق وتمّ التشاور بها من أجل عدم استعمالها أو إقحامها في بازار الحسابات السياسية لتزيد على البلد انقساماً جديداً. وقال إنّ هناك مرونة في التعاطي مع الزائر الأميركي، لا سيما وأنّه على بيّنة من الأجواء اللبنانية بكل تفاصيلها.