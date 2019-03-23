روسيا اليوم

قمة بروكسل: على بريطانيا إجراء انتخابات في البرلمان الأوروبي في حال عدم تنفيذ بريكست حتى 26 أيار

أكد الاتحاد الأوروبي، أنّ على بريطانيا إجراء انتخابات في البرلمان الأوروبي، في حال عدم تنفيذها بريكست حتى الفترة بين 23 و26 أيار 2019. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن المشاركين في قمة الدول الأعضاء اختتمت في بروكسل: "سيكون على بريطانيا، في حال استمرار عضويتها في الاتحاد الأوروبي حتى الفترة من 23 إلى 26 أيار 2019، إجراء انتخابات في البرلمان الأوروبي". وشدد البيان على أن المملكة المتحدة، "تبقى أثناء مدّة تأجيل بريكست دولة عضواً (في الاتحاد الأوروبي)، مع الالتزام بكل الحقوق والتعهدات التي حددتها الاتفاقات والقوانين للاتحاد الأوروبي". كما أشار زعماء الاتحاد الأوروبي في البيان، إلى أن القرار بتأجيل انسحاب بريطانيا، "يستبعد أي مراجعة للاتفاق" حول بريكست، المتوّصل إليه يوم 25 تشرين الثاني، مضيفين: "من الضروري أن يتناسب كل التزام أو تصريح أو أي إجراء آخر ستقوم به المملكة المتحدة، بصورة أحادية الجانب مع نص وروح الاتفاق بشأن الخروج".

روسيا اليوم

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين استخدام إسرائيل للقوة الفتاكة ضد متظاهري غزّة

تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً يدين استخدام إسرائيل، بشكل متعمّد القوة الفتاكة والمفرطة بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين عند حدود قطاع غزّة. وصوتت 23 دولة في المجلس، خلال دورته الـ40 المنعقدة في جنيف، لصالح مشروع القرار الذي طرحتها باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، مقابل ثمانية أصوات رافضة و15 أخرى ممتنعة عن التصويت. ويطالب القرار بملاحقة جميع المتورطين في تلك المخالفات، ويدعو مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، إلى تعزيز تواجد بعثة مكتبها في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، من أجل متابعة تطوّرات الوضع وتوثيق انتهاكات القانون الدولي خلال المظاهرات.