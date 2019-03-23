الوكالة الوطنية للإعلام

عون التقى بومبيو: عمليات تنظيم عودة النازحين وفق آلية الأمن العام ستستمر ولبنان ملتزم تنفيذ الـ1701

طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الخارجية الأميركي السيد مايك بومبيو، مساعدة بلاده للبنان على إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، لافتاً إلى أن "لبنان الذي استقبل أكثر من مليون و500 الف نازح سوري على أراضيه، لم يعد قادراً على تحمل التداعيات التي سببها هذا النزوح على جميع قطاعات الحياة". وأكد الرئيس عون، أن "عمليات تنظيم عودة النازحين سوف تستمر وفقاً للآلية التي وضعها الأمن العام اللبناني". ورحّب الرئيس عون بـ"مساعدة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البرية وما يعرف بـ"الخط الأزرق"، معتبراً أن "مثل هذا العمل يعزّز الأمن والاستقرار في الجنوب، علماً أنّ لبنان ملتزم تنفيذ القرار 1701 وحريص على استمرار الاستقرار على الحدود الجنوبية، رغم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة براً وبحراً وجواً".

وكالة الأناضول

واشنطن تعلن تحرير الأراضي السورية "بالكامل" من "داعش"

أعلن البيت الأبيض، "التحرير الكامل" لجميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في سوريا. جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز. ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ساندرز قولها، إنه " تم تطهير جميع الأراضي السورية التي كانت خاضعة لداعش، بنسبة 100 في المائة."

وأضافت أن رئيس بلادها دونالد ترامب، اطلع على التطورات الميدانية من قبل القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان. وأطلعت ساندرز الصحفيين على خريطة للعراق وسوريا، تُظهر أنّ التنظيم المتطرف لم يعد يسيطر على أي أراضٍ في المنطقة. وقبيل إعلان ساندرز، عرض ترامب على الصحفيين، قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية متوجّهاً إلى فلوريدا، صورة لخريطتين لسوريا، تظهر على إحداهما نقاط حمراء تشير إلى مناطق سيطرة "داعش". فيما تبدو الأخرى خالية من تلك النقاط، أي أن التنظيم الإرهابي لم يعد يسيطر على أي جزء من البلد.

وكالة أنباء رويترز

وزير خارجية نيوزيلندا يدافع عن رد فعل بلاده تجاه هجوم كرايستشيرش

دافعت نيوزيلندا، عن تعاملها مع أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده في تاريخها، وقال وزير خارجيتها خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا، إن ردّ فعل الشرطة تجاه مقتل أكثر من 50 شخصاً، كان "فورياً" مضيفاً أن الجاني سيقضي بقية حياته في السجن.

جاء هذا على لسان وزير الخارجية ونستون بيترز، رداً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها إن تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن لم تفعل نيوزيلندا.

وكالة فرنس برس

قوات سوريا الديمقراطية تقصف آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

استُؤنف القصف المدفعي والجوي ضد آخر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحاصرين على ضفاف نهر الفرات في سوريا، وفقاً لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن والمنخرطة في محاربة التنظيم المتطرف. وبعد يومين من الهدوء النسبي، قصفت القوات المؤلفة من فصائل عربية وكردية، وبدعم من طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مواقع التنظيم في قرية الباغوز الواقعة في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق في شرق سوريا. وذكر بيان صادر عن القوات، أنّ طيران التحالف استأنف قصف مواقع الجهاديين عند ساعات الصباح الأولى، في حين تقوم القوات بالعمليات القتالية براً.

وكالة أنباء شينخوا

الصين والولايات المتحدة تتفقان على عقد جولتي مشاورات اقتصادية وتجارية في بكين وواشنطن

قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن الصين والولايات المتحدة، ستعقدان جولتهما الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى في بكين، خلال الفترة ما بين 28 و 29 آذار الجاري. وأضاف قاو خلال مؤتمر صحفي، أن الدعوة وُجّهت إلى روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي، وستيفن موتشين وزير الخزانة الأمريكي، لزيارة الصين من أجل المحادثات المذكورة. وتابع قاو، أن الدعوة وُجّهت أيضاً إلى ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس الجانب الصيني للحوار الصيني-الأمريكي الاقتصادي الشامل، لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور جولة المشاورات التاسعة المقررة في بداية شهر إبريل المقبل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بريطانيا رداً على تصريحات ترامب: الجولان أرض تحتلها إسرائيل

قالت وزارة الخارجية البريطانية، رداً على تعليقات ترامب بشأن الجولان المحتل، إن المملكة المتحدة تعتبر هضبة الجولان أرض تحتلها إسرائيل. وذكرت "رويترز" أن بريطانيا قالت إنها لا تخطط لتغيير موقفها من هضبة الجولان، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان، "المملكة المتحدة تعتبر هضبة الجولان أرض تحتلها إسرائيل. ضمّ الأرض بالقوة محظور، وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".