الشرق الأوسط 18 / 3 /2019

روبوتات على شكل حبات متناهية الصغر لدراسة الخلية البشرية

لدراسة الخلية البشرية، ابتكر فريق من الباحثين بجامعة تورونتو في كندا مجموعة من الملاقيط المعناطيسية متناهية الصغر التي يمكنها زرع روبوت صغر داخل الخلية. ويأخذ هذا الروبوت شكل حبة ضئيلة الحجم، ويمكن استخدامه لدراسة خواص الخلايا السرطانية، مما قد يفتح الباب على مصراعية أمام تطوير سبل تشخيص وعلاج المرض. ويعكف الباحث سو سون وفريقه من كلية الهندسة في جامعة تورونتو على بناء الروبوتات متناهية الصغر منذ قرابة عشرين عاما، ويستطيع الروبوت الجديد إجراء قياسات مختلفة للخلية، مما يعود بفوائد علمية في مجالات مثل التلقيح الصناعي والطب الشخصي وغير ذلك. وبعد أن يتم زرع الحبة داخل الخلية، يقوم وانج بتحريكها بواسطة معادلة خوارزمية للتحكم في التيار الكهربائي الصادر عن الأقطاب المغناطيسية المحيطة بالميكروسكوب، حيث يقوم بتشكيل المجال المغناطيسي وفق أشكال ثلاثية الأبعاد من أجل تحريك الحبة في الاتجاه الذي يرغب فيه داخل الخلية.

النهار 18 / 3 /2019

العنبر اللبناني... لفهم المناخ والتنوع البيولوجي ونوعية الهواء!

خص الأستاذ والباحث في الجامعة اللبنانية ورئيس التجمع العالمي لدراسة الحشرات المتحجرة البروفسور داني عازار النهار بلقاء عن جديد العنبر في لبنان. يجي عازار أن العنبر اللبناني هو الأقدم في العالم وهو يضم 450 موقفاً في لبنان، وهو يحوي عدداً ملحوظاً من الحشرات المتحجرة والعناكب والكائنات الحية القارية، مشيراً إلى أنه ظهر قبل 130 مليون سنة قي لبنان ويتزامن ذلك مه ظهور النبات المزهر. العنبر هو الصمغ النباتي المتحجر، نرصده من طبقات داكنة يعود تاريخها إلى ترسبات نهرية قديمة.

الشرق الأوسط 19 / 3 /2019

آلة فلكية بين حطام سفينة برتغالية تدخل موسوعة "غينيس"

صدّقت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية على اعتبار آلة فلكية كانت ضمن حطام سفينة استكشاف برتغالية، أقدم إسطرلاب بحري في العالم، يرجح أن تاريخه يعود للفترة ما بين عامي 1496 و 1501. والإسطرلاب، آلة فلكية قديمة شبيهة بالقبة السماوية، وتستخدم لبيان كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد، وتوجد منها عدة أنواع، منها النوع البحري الذي يستخدم لتعيين زوايا ارتفاع الأجرام السماوية بالنسبة إلى الأفق في أي مكان، لحساب الوقت والبعد عن خط الاستواء. ويوجد في العالم نحو 104 آلات شبيهة، غير أن هذا الإسطرلاب المكتشف في سلطنة عمان يسد فجوة زمنية في تطور هذه لأدوات البارزة. واستغرقت دراسة هذا الإسطرلاب ثلاثة أعوام، حيث احتاج الفريق البحثي إلى مزيد من الوقت كي تتم تهيئته للدراسة، عن طريق حفظه في محلول للمياه العذبة لإزالة الملح الذي اخترق معدنه.

الجمهورية 19 / 3 /2019

فوائد لا تخطر في البال لرفع الأثقال

حماية العظام: غير أن خلق الضغط على المفاصل من خلال تمارين رفع الأثقال قد يساعد على بناء عظام أكثر قوّة وصحّة. وجدت دراسة نشرت عام 2017 في journal research mineral and bone of، أن تدريبات المقاومة العالية الكثافة، مثل الـ deadlifts والـ back squats، قد تساهم في تحسين كثافة المعادن في العظام لدى النساء. التحكّم في التوتر وتعزيز المزاج: اكتشف باحثون من lrving medical center colombia university، أنّ هورمون irisin، الذي يتمّ إفرازه خلال الرياضة، قد يساعد على تعزيز نمو الخلايا العصبية في منطقة الحصين في الدماغ، والمسؤولة عن التعليم والذاكرة. تحسين وضعيّة الجسم: إذا كانت وظيفتكم تستلزم الجلوس وراء المكتب، أنّرفع الأثقال قد يعكس هذا الأمر من خلال تقوية عضلات الظهر، وتحسين حرّية الحركة، وفتح الصدر، والحفاظ على وضعيّة جلوس مستقيمة. خفض أوجاع الظهر: لا يوجد سبب واحد لآلام الظهر، غير أنّ اختلالات العضلات، مثل ضعف الركبتين، قد تساهم في ذلك. تعمل العضلات في سلسلة حركية، وبالتالي عند وجود رابط ضعيف، فإنه قد يتجلّى غالباً في مشكلة أكبر تصيب أجزاء مختلفة من الجسم. لكن من خلال بناء قوّة الجسم الكلّية، يمكن تجاوز غالبية الإصابات.

الشرق الأوسط 21 / 3 /2019

فطر نادر يُعالج هشاشة العظام

توصل الباحثون في الدراسة التي نشرت أمس في دورية التقارير العملية "Scientific Reports" إلى أنّ مركّب "كورديسيبيس" المعزول من (الفطر اليرقي)، الذي يصيب يرقات الديدان التي تعيش في التربة، في هضبة التبت بالصين، أثبت فاعليته في علاج هشاشة العظام عن طريق منع الالتهابات بطريقة جديدة، وُصفت خلال الدراسة. ويستخدم الفطر اليرقي "كورديسيبس" شعبياً في منطقة التبت لحماية الكلى، ولكن الباحثين من جامعة نوتنغهام توصلوا إلى أنّ مركب "كورديسيبينيسس" الموجود به يساهم في علاج هشاشة العظام من خلال تثبيط الخطوة الأخيرة في صناعة الحمض النووي الريبي المشفر للبروتين "CPSF4" المسؤول عن الإصابة بالمرض، وهي العملية التي تسمى بوليدينيليشين "polyadenylation".