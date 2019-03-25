TL

بعد ساعات على مغادرة وزير الخارجية الأميركية بيروت، على حساب الحقوق اللبنانية، تجمع قمة لبنانية - روسية غدا الرئيس العماد ميشال عون والرئيس فلاديمير بوتين يتقدمها البحث بملف عودة النازحين السوريين وتفعيل المبادرة الروسية في هذا الصدد، دون أن تغيب تداعيات التطورات الإقليمية على لبنان وملفات التعاون الثنائي.

المنار

حدد الأمين العام ل"حزب الله" الخامسة من عصر يوم الثلاثاء موعداً لإطلالته الجديدة عبر شاشة "المنار"، وفي هذه المرحلة ما يستدعي مزيداً من المواقف الحاسمة وتثبيت المعادلات حماية للبنان أولاً، وتوضيحاً لمسار المنطقة ثانياً.

nbn

حزم مايك بومبيو حقائبه وغادر، ومواقفه الخشنة لا يبدو أنها قادرة على ترك تشظيات في الواقع السياسي اللبناني. هذه المواقف يفترض أن يخصص لها حيزاً في الكلمة التي يلقيها الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله عصر الثلاثاء المقبل.

mtv

لبنان الشعبي والدول الصديقة يترقبان باهتمام كيف ستقارب الحكومة ملفيْ الكهرباء والنفايات، كنموذجين إنمائيين، على أساسهما يستعيد الشعب والأصدقاء ثقتهما بلبنان الدولة، أم ينفضان أيديهما منه. إلى هذين الملفين، العيون مفتوحة لمعاينة ما إذا كانت البرامج الإصلاحية ووقف الإهدار والتوظيف ومحاربة الفساد والتقشف المالي، سترى النور فعليا لا نظريا، لأن من شأن هذه التدابير أن تعيد بناء الثقة وتطلق عجلة الإنماء والاستثمار والأعمال.

NTV

من لا يملك سيعطي لمن لا يستحق. والجولان الأرض السورية العربية المحتلة، المحروسة بقرارين للأمم المتحدة عام 1981 يؤكدان عروبتها. هي الأرض نفسها التي سيوقع دونالد ترامب على إسرائيليتها، هكذا تباع الهضاب والعواصم والدول، في قرار قد يتخذه رئيس أميركي بتغريدة، ويقفز فيها على قرارات دولية سبق وأن ثبتت الحق لأصحابه.

المستقبل

الاهتزاز الذي شهدته الساحة السياسية بفعل أصداء تصريحات وزير الخارجية الأميركية مايك بوبيو، سيتخطاها الوسط السياسي المحلي إلى ملف آخر يتصل بقضية النازحين السوريين، بفعل الزيارة التي سيبدأها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روسيا مطلع الأسبوع. وفي المعلومات أن رئيس الجمهورية سيطلب خلال لقاءاته في موسكو تفعيل المبادرة الروسية بشأن النازحين، كما سيتحدث عن تأثيرات النزوح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

OTV

بعيدا من الشؤون اللبنانية ذات الارتباط الإقليمي والدولي، تبقى مسؤولية اللبنانيين كبيرة في تدارك الانهيار الداخلي المحتمل، على مستوى الاقتصاد، إذا تأخر تطبيق الحل الجاهز لمسألة عجز الكهرباء، على ما حذر الوزير جبران باسيل اليوم خلال جولة في المنية والضنية، علماً أنَّ اللبنانيين يترقبون بأمل عمل اللجنة الوزارية، ويتطلعون إلى نهاية المهلة التي أعطيت لها، لمعرفة إلى أين تتجه الأمور.

LBC

غدا وبتوقيع على الورق، سيعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل، الدولة المحتلة لفلسطين، على مرتفعات الجولان السورية. الاعتراف الأميركي سيتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى دونالد ترامب، الذي لن يثنيه شيء عن التوقيع، لا روسيا ولا تركيا اللتين حذرتا من الخطوة، ولا إيران ولا حتى التنديد العربي الخجول. لكن الإعلان الأميركي لن يمر هذه المرة بسهولة تمرير اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لاسرائيل، لأن في الجولان صراعاً بين الكبار، والأهم صراع بين القوى التي تتحكم بأرض المعركة هناك.

الميادين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى واشنطن في زيارة يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.

الجزيرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "لا تواطؤ، لا عوائق، تبرئة تامة وشاملة وتبقى أميركا عظيمة".

العربية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "من غير المستبعد جعل الدخول إلى آيا صوفيا مجانياً كما أنه يمكن تغيير اسم آيا صوفيا من متحف إلى مسجد".