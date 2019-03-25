لبنان الحر

لبت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، دعوة منسقية زغرتا في حزب القوات اللبنانية، والتقت عدداً من القواتيين في مقر المنسقية في بلدة أردة، في حضور منسق قضاء زغرتا - الزاوية في "القوات" ماريو غالية.

صوت لبنان

أشار عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش إلى أن هناك هدراً على كافة المستويات في لبنان، لا سيما في ملف الكهرباء، داعياً إلى وقف سياسة الترقيع، مؤكداً أن البواخر ليست هي الحل، ومؤكداً المطلوب هو الوصول إلى حل مستدام.

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اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، "أن الملاحظة الأولى على خطة الكهرباء التي وضعتها الوزيرة ندى البستاني، أنه قبل زيادة أي قدرة إنتاجية على الشبكة، يجب تحسين الجباية، ووضع عدادات ذكية، وإصلاح الخنقات على الشبكة وإزالة التعديات".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنَّ مواقف وزير الخارجية الأميركية الأخيرة تؤكد الانحياز الدائم للكيان الصهيوني في عدوانيته على حساب حقوقنا الوطنية والعربية من فلسطين الى لبنان والجولان.

صوت المدى

جال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الضنية، مستهلاً جولته بزيارة المعبد الروماني في البلدة، الذي يعود بناؤه إلى القرن الميلادي الثاني، ومنه غرد على موقعه على "تويتر": "من قلعة السفيرة- الضنية، نلف العالم سياحياً، بينما في كل بلدة من لبنان كنز بيئي وأثري وتراثي، يجب تفعيله واستكشافه والمحافظة عليه، من خلال تفعيل السياحة الداخلية المتنوعة".