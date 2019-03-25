جدد الحلف الأطلسي تبريره للغارات الجوية على يوغسلافيا السابقة عام 1999 خارج إطار مجلس الأمن الدولي بذريعة حماية سكان كوسوفو.

قال وزير خارجية يوغسلافيا انذلك لزيفادن يوفاتوفيتش الذي كان يفاوض عن يوغسلافيا أنه لم تكن هناك طريقة لتجنب عدوان الناتو لأنه كانت له أهمية جيو سياسية عالمية بالنسبة للمعتدين كانوا يريدون مساحة مفتوحة لتطبيق استراتيجية التوسع العسكري في الجنوب الشرقي – تجاه روسيا.

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ونشطاء السترات الصفراء في باريس ومدن أخرى، وأفيد أن الاحتجاجات بالعاصمة كانت سلمية إلى حد بعيد حيث شنت الشرطة هجمة شرسة على المحتجين وانهالت عليهم بالضرب.

تلقى الكونغرس الأميركي رسالة من وزارة العدل عن تقرير المحقق روبرت مولر المتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال وزير العدل أنّ الأدلة التي جمعت خلال التحقيقات ليست كافية للإثبات كون ترامب ارتكب حيله بعرقلة العدالة، وأن مولر لم يجب أن أي أميركي أو أي مسؤول في حملة ترامب تآمر عن علم مع روسيا.

أكد بوغدانوف أن اعتراف الولايات المتحدة بالجولان كأرض لإسرائيل يمكن أن يقوض احتمالات التسوية السلمية القائمة على مفهوم السلام مقابل الأرض ومبادرة السلام العربية.

تعهد أردوغان بنقل ملف الجولان السوري المحتل إلى الأمم المتحدة وقال من غير الممكن أن يصادق مجلس الأمن على قرار يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. وإن قرار الأمم المتحدة ينص بشكل قطعي على أنه لا علاقة لإسرائيل بهضبة الجولان بأي شكل من الأشكال.

تشهد بريطانيا صراعاً محموماً بشأن بريكست فيما اعتبر البعض بعد المسيرة الضخمة في لندن أن رئيسة الوزراء تتعرض لانقلاب من جانب وزراء كبار يسعون للإطاحة بها فيما رجح وزير المالية أن الأمور لا تسير على هذا النحو.

وقع 5 ملايين شخص على عريضة إلكترونية للبرلمان البريطاني تدعو الحكومة إلى إلغاء اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.