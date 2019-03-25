أبلغ مندوب سوريا من الأمم المتحدة بشار الجعفري أمين الأمم انطونيو غوتيرتش رفض سوريا قرار الرئيس الأميركي اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وقال أن الإدارة الأميركية لا تملك أي حق أو ولاية في تقرير مصير الجولان السوري المحتل. أم غوتيرتش فأكد موقف الأمم المتحدة وموقفه الشخصي الثابت والمعروف والمستند إلى الشرعية الدولية التي نصت على الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل.

قال المتحدث باسم الجامعة العربية أن موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مدرج على جدول أعمال القمة العربية في تونس، وأن جدول الأعمال يتضمن عشرين بنداً معلقاً على رأسها القضية الفلسطينية وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام في السودان، والتدخلات الإيرانية والتدخل التركي في العراق والجزر الإيرانية ودعم الصومال وموضوع تطوير منظومة الأمن القومي العربية ومكافحة الإرهاب، مرجحاً إضافة بنود أخرى خلال الاجتماعات التحضيرية.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة القضاء على أخر جيوب داعش في الناغوز، وأعلنت "قسد" عن اعتقال ألف عضو من داعش من 40 جنسية.

قال المتحدث باسم الوحدات الكردية أن قوات سوريا الديمقراطية لم تعثر على أبي بكر البغدادي وقياداته في الباغور، وأن معلوماته تفيد بفرارهم إلى محافظة ادلب.

عثرت القوات السورية خلال عملية تمشيط في منطقة درعا على منظومة اتصالات فضائية صناعة إسرائيلية وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة وبينها قناصات متطورة أميركية الصنع ومنصات إطلاق قذائف وصواريخ ورشاشات ثقيلة ومتوسطة ومناظير ليلية، إضافة إلى كميات كبيرة من الحبوب المخدرة.

أكد الرئيس المصري والملك الأردني ورئيس وزراء العراق على أهمية التنسيق الإستراتيجي لإستعادة الإستقرار إلى المنطقة، وأعلن البيان الختامي عن القمة المصرية – العراقية الأردنية التشديد على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب في ضوء الانتصار على داعش في العراق وانتهاء السيطرة المكانية للتنظيم في سوريا، وكذلك مكافحة داعمة بالمال والسلاح والمنابر الإعلامية كما اتفقوا على تعزيز التعاون بمجالات المناطف الصناعية والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات.

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى واشنطن اليوم للقاء نظيره الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين من الكونغرس ودوائر أميركية مختلفة في ظل الإعلان عن توقيع ترامب اليوم القرار الأميركي الذي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وجوانب من العلاقات الثنائية.

أصدر مجلس النواب المصري بياناً عاجلاً حول تعديلات دستورية تتضمن مدّ فترة الرئاسة، وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جلسات الحوار مع كل مكونات المجتمع من رجال دين من الازهر والكنيست ورؤساء الجامعات وكبار القانونيين ورؤساء مجالس إدارات الصحف واعلاميين وصحفيين بارزين ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين والنقابات والأحزاب ورجال السياسية ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والاجتماعية وشخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني.

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية عن اكتشاف 4 أوكار لداعش في منطقة كركوك بداخلها مساطر تفجير ومتفجرات وملابس مع عدة منامة، وعملت على تدميرها.

فجر 3 انتحاريين أنفسهم بعد محاصرتهم من ناحية القيروان العراقية في قضاء سنجار وكان هؤلاء تسللوا من الأراضي السورية وهم يرتدون أحزمة ناسفة.

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع السفير السوري سطام الدندح مسألة فتح المعابر الحدودية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل حركة النقل من أجل دعم التجارة.

لم يستبعد مسؤول صومالي أن تكون الصومال الوجهة الأكثر أمناً لداعش وعناصره بسبب الموقع الجغرافي والتضاريس التي تجعل الوصول إليهم غاية في الصعوبة والتعقيد مشيراً إلى وجود قواعد لداعش في المناطق الجبلية حيث الملاذ الآمن.