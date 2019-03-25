النهار/ سابين عويس

أشارت إلى رسائل داخلية وخارجية أرسلها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو من بيروت، داخلياً تفيد أن الإدارة الأميركية لن تفرط بحلفائها في لبنان، وخارجياً هدفت الزيارة إلى دعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في معركته الانتخابية.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت أن زيارة الرئيس ميشال عون اليوم إلى موسكو تأتي في توقيت إقليمي دقيق، لأن روسيا المنغمسة في الحرب السورية في منطقة بعيدة عنها جغرافياً دفعت فيها ثمناً باهظاً، تحاول "تقريش" النجاح الذي حققته بإعادة بسط نفوذها في المتوسط، واستثماره سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وطبعاً أمنياً.. لكن الزيارة تشكّل أيضاً منحىً جديداً من العلاقات مع موسكو، من دون أن ننزع عنها الطابع الشخصي الذي بدأ العهد والتيار الوطني الحر استثماره، من خلال رجال أعمال وإكليروس، في ظل تشنج العلاقة مع واشنطن.

البناء/ النائب فريد البستاني

قال إن المصالحة التي نحتاجها في الجبل، هي مصالحة الناس مع فكرة المصالحة، وليس مع الطرف الآخر من الناس كشريك في المصالحة، والمقصود الحاجة لأن تشعر الناس أنها بحاجة لأن تتصالح، وأن لا غنى لها في دورة حياتها عن هذا العيش معاً، وبلوغ هذه المصالحة يحتاج مصارحة لم نبلغها بعد، تنقل كلام الناس في بيوتهم وصالوناتهم إلى الحوار السياسي، حول الحاجة للتكافؤ في الوظيفة الحكومية والممارسة البلدية، والشعور بالأمن الاجتماعي والسياسي والندّيّة في التعامل بالحقوق والواجبات.

الديار/ حسن سلامة

رأى أن الغاية الكبرى من وراء زيارة رئيس الديبلوماسية الأميركية إلى لبنان استكمال تسويق ما تعمل له الإدارة الأميركية على مستوى الشرق الأوسط وهو تمرير "صفقة القرن" التي ستطرحها إدارة دونالد ترامب بعد أسابيع ولا تتعدى الشهرين، بعد أن تكون توضحت نتائج الانتخابات في كيان العدوّ الإسرائيلي.

اللواء/ غاصب المختار

قال إن مفاعيل زيارة وزير خارجية أميركا انتهت سياسياً بعدما أدّت غرضها في إظهار الدعم الأميركي الكبير من إدارة دونالد ترامب لرئيس وزراء العدوّ بنيامين نتانياهو في معركته الانتخابية، والتي قال عنها الإعلام الإسرائيلي يوم السبت، "أنها زيارة تبادل مصالح انتخابية بين ترامب ونتانياهو، وذهب أحد المحللين الإسرائيليين إلى القول: أن نتانياهو يترقّب دعم أنصار ترامب من اليهود له، مقابل دعم اليهود أنصار نتانياهو لترامب في معركته للترشح لولاية رئاسية ثانية".

الشرق / خليل الخوري

قال إن وزير الخارجية الأميركي فوجئ بوحدة الموقف اللبناني مما طرحه حول حزب الله. وقال إن الوزير بومبيو لم يتعهد بأي التزام إزاء المطالب اللبنانية الوارد ذكرها أعلاه. ولكنه وعد بنقلها إلى الرئيس دونالد ترامب. وأشار إلى أنّ الجانب اللبناني أجمع، بصورة خاصة على المطالبة بتزويد الجيش اللبناني بأسلحة دفاعية ذات فاعلية… مع التقدير للمساعدات الأميركية للجيش التي لا تشكل وسيلة دفاعية فعّالة في مواجهة العدوان والخروقات الإسرائيلية.