روسيا اليوم

الجزائر.. جبهة التحرير ترد على تصريحات الناطق الرسمي باسمها

أصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر بياناً فند فيه موقف الناطق الرسمي باسمه حسين خلدون الذي تحدث عن اعتزام الحزب مراجعة موقفه من الندوة الوطنية التي دعا لها الرئيس بوتفليقة. وفند الحزب في بيان نشره، ما جاء على لسان خلدون، مجدداً تمسكه بقرارات الرئيس بوتفليقة ضمن حزمة الوعود التي أقرها للخروج من الأزمة الحالية بما فيها مؤتمر الوفاق الوطني. وقال الحزب "إنه يجدد التزامه بخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والتي تعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

روسيا اليوم

السيسي وعبد الله الثاني: يجب توحيد الصف إزاء التحديات التي تواجه الأمة العربية

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في القاهرة، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والمستجدات بالقضية الفلسطينية والتطورات السورية. وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان صدر عقب اللقاء، أن الزعيمين أكدا، خلال المباحثات التي عقدت في قصر الاتحادية وسبقت انعقاد القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية، على "أهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف حيال مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية". وعلى صعيد القضية الفلسطينية والقدس، أشار عبد الله الثاني والسيسي إلى "ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية".