وكالة الأناضول

الجامعة العربية: عودة سوريا غير مدرجة على جدول أعمال قمة تونس

أعلنت الجامعة العربية، أن عودة سوريا لمقعدها غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس المقررة نهاية الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. رداً على سؤال حول "هل سيتم مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس"، إنه لم يطرح موضوع عودة المقعد السوري بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية، "أما الأزمة السورية فهي مدرجة على جدول الأعمال".

وكالة فرنس برس

تيريزا ماي المهددة تجري محادثات أزمة بشأن بريكست

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات أزمة بريكست مع زملائها في حزب المحافظين، فيما تسعى إلى وضع خطة للأسبوع الحاسم وسط تقارير تفيد بأن رئاستها للحكومة باتت مهددة. والتقت ماي في مسكنها الريفي في شيركز بنواب الحزب المؤيدين لبريكست ومن بينهم النائب النافذ جاكوب ريس ــــ موغ ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يعتبر طامحاً في خلافتها.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيسان الصيني والإيطالي يتفقان على تدعيم تنمية أكبر للعلاقات بين البلدين

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا محادثات، واتفقا على أن يدفعا معاً من أجل تحقيق تنمية أكبر للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإيطاليا في العصر الجديد. واتفق رئيسا البلدين على توجيه مسار العلاقات الثنائية من منظور إستراتيجي وطويل الأجل. وخلال محادثاتهما، أشار الرئيس شي إلى أن البلدين، اللذين يذخران بحضارة عريقة، تربطهما علاقات تاريخية عميقة. وذكر الرئيس شي أنه تحل هذا العام الذكرى الـ 15 لإقامة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإيطاليا، وسيحتفل البلدان بالذكرى الـ 50 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية في العام المقبل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مباحثات لفتح المعابر والمنافذ الحدودية بين سوريا والعراق

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح، فتح المعابر والمنافذ الحدودية خلال الفترة المقبلة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن اللقاء بين الجانبين في بغداد "بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسوريا".