الوكالة الوطنية للإعلام

عون وبوتين في بيان مشترك: لا بديل عن الحل السلمي للقضية السورية وندعم تطبيق مبادرة روسيا لتأمين عودة اللاجئين

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العزم على "تكثيف الحوار السياسي بين روسيا ولبنان، بما في ذلك على المستوى البرلماني، وتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والثقافة والمضمار الإنساني والتربية والرياضة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون". وأعرب الرئيسان عون وبوتين في بيان مشترك صدر بعد المحادثات التي أجرياها في الكرملين، عن قناعتهما بأنه "لا بديل عن الحل السلمي للقضية السورية"، مشددين على "ضرورة حل هذا النزاع من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي". وأكد البيان المشترك أن الرئيسين اللبناني والروسي "يدعمان بقوة الجهود التي تضطلع بها سلطات الجمهورية العربية السورية وحلفاؤها لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش وجبهة النصرة والمجموعات المتفرعة عنهما".

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان: الانتخابات المقبلة ستظهر مجدداً قوة ديمقراطيتنا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية المقبلة ستظهر مجدداً قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوروبا. جاء ذلك في معرض حثه المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت لحزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال تجمع جماهيري بولاية "آدي يامان" جنوب شرقي البلاد. وقال أردوغان "سنظهر مجدداً قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوروبا الذين اصطفوا في الطابور لمصافحة يد الانقلابيين في مصر يوم إعدامهم 9 شبان". وأضاف "تذكروا ماذا فعلوا في مصر، لقد أعدموا 9 شبان، والإعدام محظور في دول الاتحاد الأوروبي، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ إنهم اجتمعوا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكالة فرنس برس

الجيش الجزائري يفتح الطريق أمام إمكان تنحي بوتفليقة

اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء، تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجاً للأزمة التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه. ونزل مئات الطلبة مجدداً إلى الشارع قبل الظهر، للمطالبة بتنحي الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً والذي أقعده المرض منذ سنوات. وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق) "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102". وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وكالة أنباء شينخوا

شي وماكرون يتفقان على إقامة شراكة صينية - فرنسية أكثر صلابة واستقراراً وحيوية

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، على المضي قدماً بالعلاقات رفيعة المستوى بين البلدين، وإقامة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين أكثر صلابة واستقراراً وحيوية عند نقطة انطلاق جديدة في التاريخ. وتوصل الزعيمان إلى هذا التوافق خلال محادثات جرت بينهما في قصر الإليزيه بباريس. وقال الرئيس شي إن الوضع الدولي شهد تغيرات كبيرة، لكن العلاقات الصينية - الفرنسية حافظت دائماً على تطورها بمستوى عال وبطريقة صحية ومستقرة. وأوضح أن العلاقات الثنائية وصلت إلى مستوى جديد في أقل من عامين منذ تولي الرئيس ماكرون السلطة، وحققت العديد من النتائج الجديدة. وأضاف الرئيس شي أن هذا العام يحظى بأهمية تذكارية خاصة، حيث يصادف الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، والذكرى الـ100 لحركة العمل والدراسة الصينية في فرنسا، والذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إلقاء القبض على وزير روسي سابق بتهمة اختلاس أموال

أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، الثلاثاء، بأنه تم توقيف وزير علاقات الحكومة المفتوحة السابق، ميخائيل أبيزوف، ووجهت إليه تهم بتشكيل مجموعة إجرامية والاحتيال.