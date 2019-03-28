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Published by lebarmy13 on خميس, 03/28/2019 - 10:19
Ar
- 14 out of 15 UNSC member states condemn Israeli sovereignty on Golan
- 14 دولة من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن تدين الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان
- All 28 EU member states reject Israeli sovereignty over the Golan
- الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي تجمع على رفض سيادة إسرائيل على الجولان
- Loud explosions heard near Aleppo airport – Syria blames Israeli strike
- سماع دويّ انفجارات قوية قرب مطار حلب والسلطات السورية تلقي باللوم على غارات إسرائيلية
Press:
Date:
الخميس, مارس 28, 2019