Published by lebarmy13 on خميس, 03/28/2019 - 10:19
Ar
  • 14 out of 15 UNSC member states condemn Israeli sovereignty on Golan
  • 14 دولة من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن تدين الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان
  • All 28 EU member states reject Israeli sovereignty over the Golan
  • الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي تجمع على رفض سيادة إسرائيل على الجولان
  • Loud explosions heard near Aleppo airport – Syria blames Israeli strike
  • سماع دويّ انفجارات قوية قرب مطار حلب والسلطات السورية تلقي باللوم على غارات إسرائيلية
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الخميس, مارس 28, 2019