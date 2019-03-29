الشرق 18/3/2019

بوتاس يتوج بطلاً لجائزة اوستراليا الكبرى للفورمولا وان

أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى في بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، التي أقيمت على حلبة ألبرت بارك في ملبورن.

ندال ينسحب من نصف نهائي دورة انديان ويلز الأميركية

أعلن منظمو دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، انسحاب الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً من الدور نصف النهائي، حيث كان مقرراً أن يلاقي السويسري روجيه فيدرر السبت، وذلك بسبب إصابة في الركبة.

الشرق 19/3/2019

تييم رابعاً على حساب فيدرر

تمكن النمساوي دومينيك تييم من الارتقاء مركزاً في لائحة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين، فأصبح في المركز الرابع على حساب السويسري روجيه فيدرر الذي تراجع مركزاً.

الشرق 20/3/2019

فايكانو يقيل مدربه ميتشل

استغنى رايو فايكانو عن مدربه ميتشل بعد تجرعه سبع هزائم متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليحتل المركز قبل الأخير متأخراً بست نقاط عن منطقة الأمان.

الكولومبي خاميس رودريغيز سعيد في بايرن ميونيخ ولكن...

أكد صانع الألعاب الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز بعد الأداء الرائع الذي قدمه ضد ماينتس في الدوري الألماني، أنه سعيد في بايرن ميونيخ الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017 على سبيل الإعارة من ريال مدريد. ولكنه من جهة أخرى ترك باب الاحتمالات مفتوحاً بشأن مستقبله.

الشرق 19/3/2019

فان ديك يمتدح حماسة مدربه كلوب

قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن شغف مدربه يورجن كلوب وأسلوبه المباشر يناسب اللاعبين. ويسعى ليفربول للقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 1990، وقال فان ديك إن كلوب قد يكون صريحاً بشكل صادم عند تقييم أداء اللاعبين.

وأضاف المدافع الهولندي في أحد البرامج التلفزيونية عن مدربه الألماني، "إن حماسه متقدم للغاية وسيقول لك الحقيقة طوال الوقت. لا يكل من دفعك للأمام وهذا شيء يعجبني شخصياً وكذلك يعجب معظم اللاعبين كثيراً".

الشرق 27/3/2019

ميك شوماخر سيختبر فيراري 2019 في البحرين

ميك شوماخر يستعد لتجربة سيارة "فيراري" بعدما قادها والده الأسطورة ميكاييل شوماخر، وحقق بها أرقاماً وبطولات خالدة. وسيقوم السائق الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة سباقات "فورمولا وان" ميكاييل شوماخر، باختبار على سيارة فيراري 2019 خلال تجارب خاصة على حلبة صخير في البحرين في 2 نيسان، ثم يكمل التجارب على متن سيارة ألفا روميو في اليوم التالي كما أعلنت الحظيرتان أمس الثلاثاء في بيان.

ونقل البيان عن السائق الشاب الذي بلغ العشرين من عمره في 22 آذار الجاري قوله: "أنا أكثر من سعيد" واصفاً هذه التجارب بأنها ستكون "تجربة كبيرة" له.

الشرق 28/3/2019

الصحف الألمانية تشيد بـ"لوف"

أشادت الصحف الألمانية بمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يواكيم لوف، بعد أن انتزع فريقه الفوز على هولندا 3-2 في الرمق الأخير خلال تصفيات كأس أوروبا 2020 في أمستردام.