وكالة الأناضول

البرلمان الأوروبي يدعو لانتخابات رئاسية "نزيهة" بفنزويلا

دعا البرلمان الأوروبي المجتمع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الخميس، إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وموثوقة في فنزويلا. وصدّق البرلمان على قرار الدعوة، بعد تأييد 310 نواب له، ورفض 152، فيما امتنع 120 عن التصويت.

وشدد القرار على أن فنزويلا "تواجه أزمة في المواد الغذائية والأدوية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وتضخماً مفرطاً، وقمعاً سياسياً، وعنفاً". وأكد دعمه لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيساً" مؤقتاً للبلاد، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف به بعد، إلى فعل ذلك.

وكالة فرنس برس

الأمم المتحدة تشدد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب. وخلال اجتماع لمجلس الأمن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي تترأس بلاده المجلس في آذار، إن القرار يرمي إلى وضع "عقيدة مرجعية" لمكافحة تمويل الإرهاب ومشيراً إلى "أنها البداية في مجال التطبيق".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يدعو إلى شراكة صينية - فرنسية سليمة وتعاون أكثر نفعاً

اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير وحث الجانبين على الحفاظ على شراكة استراتيجية سليمة وتعزيز التعاون العملي المثمر لإرساء أساس أقوي للعلاقات الثنائية. وقال الرئيس شي إن الحضارتين الصينية والفرنسية ارتبطتا معاً بشكل وثيق ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، معتبراً الثقافات القديمة للشعبين كنوزاً للبشرية. وأضاف أن العديد من مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية درسوا من قبل في فرنسا عندما كانوا صغاراً وارتبطوا بها بشكل وثيق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لقاء لافروف وتشاويش أوغلو في أنطاليا لبحث انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية

يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال لقائهما المرتقب في أنطاليا، تسريع إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن، والفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة في منطقة إدلب. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، "ستتصدر المحادثات قضايا التسوية السياسية للصراع الطويل الأمد في الجمهورية العربية السورية من خلال القضاء المشترك على العناصر الإرهابية المتبقية "على الأرض"، بالإضافة إلى إقامة حوار وطني شامل يستند إلى مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً، وبصورة أساسية قرار مجلس الأمن رقم 2254.