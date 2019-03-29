Published by lebarmy13 on جمعة, 03/29/2019 - 10:32
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  • Cease-fire Is on the Line Saturday in Gaza Protest
  • وقف إطلاق النار على المحك يوم السبت بسبب التظاهرات في غزة
  • Hamas accidentally fired rocket at central Israel, defense officials believe
  • حماس أطلقت عن طريق الخطأ صاروخاً استهدف وسط إسرائيل كما يعتقد مسؤولون دفاعيون
  • Bolsonaro Backtracks on Jerusalem Embassy Move, Says He May Open 'Business Office' Instead
  • بولسونارو يتراجع عن خطوة نقل السفارة إلى القدس ويقول إنه قد يفتتح مكتباً تجارياً بدلاً من ذلك
Press: 
Haaretz
Date: 
الجمعة, مارس 29, 2019