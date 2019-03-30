TL

هناك شائعات عدة في البلد بعضها يتحدث عن الوضعين الإقتصادي والمالي بتردٍ، وبعضها الآخر يحاضر في احتمالات الحرب الإسرائيلية على لبنان بتحليل، وفي الموضوعين لا تستند الشائعات إلى معلومات بل إلى ما قيل ويقال.الصحيح أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاقة كبيرة للحكومة مع استئناف الرئيس الحريري نشاطه. يسافر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى تونس للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد الأحد والتي حضر جدول أعمالها اليوم وزراء الخارجية العرب الذين رفضوا القرار الأميركي بضم الجولان المحتل الى إسرائيل.

المنار

هي الأرض التي تحيى بأهلها، فتصبح عصية على الأيام، وتتقدس بتضحيات ثوارها فتخلد كشمسها وزيتونها المحفور في عمق الزمان. هي الأرض التي تختصر القضية، وتختصرها كلمة فلسطين كل فلسطين، من نهرها إلى بحرها، من فائها إلى نونها وما بينهما كل أحرف الجهاد والتضحيات التي باتت ترسم المعادلات من عمق الأرض المحتلة عام ثمانية وأربعين إلى أسوار القدس وساحات غزّة الهادرة فوق رؤوس المحتلين.

nbn

مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس، يفترض أن تعود الحركة إلى عجلة النشاط الحكومي، لاسيما ما يتعلق بمسائل حيوية كخطة الكهرباء والموازنة العامة، التي أكد وزير المال علي حسن خليل الجهوزية الكاملة لعرضها على مجلس الوزراء، ليتخذ القرار المناسب بما يتعلق بحجم التخفيضات وتوزيع الموازنات التي خضعت بدورها لتعديلات فرضتها أمور كثيرة إستجدّت.

mtv

الدين العام في لبنان ارتفع 12 ألفاً و 500 دولار في الدقيقة عام 2018، وهو قد يرتقع إلى نحو 21 ألف دولار في الدقيقة عام 2019، إن لم يحدث الاسؤ. هذان الرقمان وردا على تغريدة لمدير عام الشركة الدولية للمعلومات جواد عدرا، وهما رقمان صادمان ومخيفان بكل معنى الكلمة، ويفترض بالمسؤولين أن ينصرفوا بسرعة إلى معالجة الملفات الخطرة والداهمة. مبدئياً الأسبوع المقبل لم يشبه الحالي، فمجلس الوزراء سينعقد، وإن لم يتحدد الموعد بعد وعلى رأس جدول أعماله إقرار عدد من التعيينات الضرورية والملحة، وعلى رأسها تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان.

NTV

يتسخن العرب لقمة تونس على توقيت إشتعال الشارع في الجزائر التي خرجت إلى شوارعها اليوم مليونية ترفض بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سدة الرئاسة، وتعارض تدخل الجيش في الوقت نفسه.

المستقبل

اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل تعود الحركة السياسية، إلى سابق زخمها مع استئناف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نشاطه بعد عودته ليل أمس إلى بيروت إثر عملية القسطرة التي خضع لها في فرنسا. وكذلك ينتظر أن يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تونس على رأس وفد للمشاركة في أعمال القمة العربية.

OTV

وزيرة الطاقة تُعدّ خطة محدّثة لمعالجة الأزمة. يؤازرها البنك الدولي، وحشد من الخبراء وذوي الاختصاص. تزيل الأسباب كافة التي دفعت البعض إلى الاعتراض في السابق. وكما في الكهرباء، كذلك على خط الموازنة، مع سائر مستلزماتها الدستورية، وأولها قطع الحساب، وهذان الموضوعان شكّلا اليوم محوراً طرحه رئيس لجنة المال والموازنة على بساط البحث عبر الآلية البرلمانية الرسمية، حتى لا يفرض أمر واقع على السلطة التشريعية واللبنانيين من جديد.

LBC

اعتباراً من عطلة نهاية هذا الأسبوع، سيكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب خارج لبنان: رئيس الجمهورية يتوجّه إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية ... رئيس مجلس النواب، وبحسب وكالة الأنباء المركزية سيتوجه إلى العراق في زيارة رسمية... وفي ملف الموازنة ، برزت خطوة رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بتوجيه سؤال يتعلق بموازنة هذا العام وبالحسابات منذ العام 1993 حتى 2017 .

الميادين

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إلى عقد قمة أوروبية استثنائية في 10 نيسان المقبل، بعد رفض النواب البريطانيين من جديد لاتفاق "بريكست"، كما أعلن على "تويتر".

الجزيرة

اعتبرت الولايات المتحدة، قرار السلطات الفنزويلية حرمان زعيم المعارضة خوان غوايدو من صفته التمثيلية لـ15 عاماً أمس خطوة "سخيفة".

العربية

حذّر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، من أنه لا مجال لتعديل الموازنة التي قدمتها حكومته للعام 2019، والتي تخالف بشكل كبير المعايير الأوروبية، الأمر الذي دفع ببروكسل إلى مطالبة روما بتقديم توضيحات، ولم تفعل روما ما طلب منها.