لبنان الحر

وضع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، السجال المستجد بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" في خطة الكهرباء في خانة "النقاش العلمي الذي يجب ألا يؤثر على عمل الحكومة".

صوت لبنان

عبّر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تصريح اليوم، عن "ارتياحه لنتائج زيارة الوفد اللبناني إلى كل من تشيكيا وبلغاريا".

radio orient

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان وفداً من "حركة أمل"، ضمّ مسؤول الخدمات المركزي في الحركة مفيد الخليل ورئيس دائرة الشؤون الاجتماعية المركزي علي عطايا ورئيس دائرة البيئة والسياحة صادق عواد ورئيس دائرة الأشغال المهندس فاضل فاضل، وعرض معهم شؤوناً اجتماعية والصعوبات التي تواجه المؤسسات والجمعيات.

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يغير من حقيقة هوية الجولان العربية السورية، ولن يضفي حبر ترامب شرعية للاحتلال، سواء في القدس و الجولان أو أي حبّة تراب أو نقطة ماء، في أراضي لبنان المحتلة، أو ثروة نفط وغاز في بحره"، مشيراً إلى أنّ "القرار الأميركي أكّد الشراكة العدوانية الأميركية - الإسرائيلية تجاه قضايا أمتنا ووطننا".

صوت المدى

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حديثين للـlbci والـotv على خلفية سؤاله للحكومة عن الموازنة والحسابات المالية، "لدي خشية من أن يكون التأخير في إحالة موازنة 2019 والحسابات لوضع المجلس النيابي أمام أمر واقع قبول الأمور بلا تدقيق فعلي".