رفعت قوات الإحتلال من جهوزيتها في مختلف الجبهات مع فلسطين سواء في الضفة أو غزة أو حتى قرب المجمعات العربية داخل الأرض المحتلة عام 1948، ويتوقع القادة الإسرائيليون تدحرج مسيرات الغضب بذكرى يوم الأرض الى العنف رغم أن الدعوات للمشاركة السلمية.

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية مسيرات أمس أحتجاجاً على الاستيطان وممارسات الإحتلال، وإعتقلت سلطات الإحتلال 8 نساء من أمهات الأسرى المقدسيين فور خروجهن من الحرم، لمشاركتهن في وقفة تضامنية مع الأسرى والمعتقلين. وواجهت قوات الإحتلال المسيرات بالقمع الشديد وأصيب أكثر من عشرة فلسطينيين بالرصاص بينهم 8 في بلدة المغير شرق رام الله.