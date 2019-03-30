"الشرق الأوسط" رفض النواب البريطانيون أمس للمرة الثالثة، اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الإتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمال خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة.

"الشرق الأوسط" شاركت حشود شعبية كبيرة ووفود رسمية من 59 دولة وممثلون من المنظمات الإسلامية والدولية بحضور رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، في المراسم الوطنية التي أقامتها نيوزيلندا يوم أمس، لتأبين الضحايا الـ 50 من المسلمين.

"الجمهورية" أعلنت تركيا أمس، أن الضغوط الأميركية الهادفة إلى تراجعها عن الحصول على "منظومة أس 400" الدفاعية الروسية، مخالفة للقانون الدولي، مضيفة أنها ستحترم الإتفاق الموقع مع موسكو بهذا الشأن.

"الجمهورية" قالت السلطات التشيكية، أنها أوقفت عراقيين لارتباطهما بأعمال إرهابية في ألمانيا.

"الجمهورية" أعلنت الحكومة الدنماركية، أن الأطفال المولودين في الخارج لجهاديين دنماركيين، لن يحصلوا على الجنسية الدنماركية.

"الجمهورية" أنتهت أمس، محادثات ترعاها الأمم المتحدة للتوصّل إلى معاهدة لوقف سباق التسلّح في الفضاء من دون التوصل إلى اتفاق.

"الجمهورية" قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس:"يجب أن نساعد الأردن في أعباء النازحين السوريين وأن نقف إلى جانبه.

"الجمهورية" طالب نواب ألمان ينتمون إلى حزب دي لينك اليساري أمس، بفتح نقاش برلماني حول إمكانية طرد السفير الأميركي لاتهامه بالتدخل في الشؤون الألمانية الداخلية.