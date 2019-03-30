"الجمهورية" دعا وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إلى إعادة الوضع في منطقة شرق الفرات إلى ما كان عليه قبل التدخل الأميركي في سوريا، فيما دعا الوزير التركي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة ولو ذات طابع "مؤقت"، لتحقيق الاستقرار والأمان للسوريين في تلك المنطقة بالتنسيق مع روسيا وإيران.

"الجمهورية" قال لافروف أن موسكو وأنقرة إتفقتا على تسريع عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

"الجمهورية" أكد قائد مركز المصالحة الروسية في سوريا فيكتور كوبتشيشين، أن المسلحين الناشطين في منطقة خفض التصعيد في "إدلب"، يعملون على التحضير لاستفزازات باستخدام مواد سامة ضد المدنيين، وذلك لاتهام موسكو ودمشق باستخدام مواد سامة.

"الجمهورية" شدد وزراء الخارجية العرب أمس، على سيادة سوريا على الجولان، رافضين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، وذلك خلال اجتماع تحضيري للقمة العربية التي تعقد في تونس غداً.

"الجمهورية" أكّد المتحدث باسم القمة محمود الخميري، عدم وجود توافق قبيل القمة العربية حول عودة سوريا للجامعة العربية.

"النهار" قال ضباط في الشرطة أن نحو مليون جزائري احتشدوا في وسط العاصمة أمس، للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، في كبرى التظاهرات منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو ستة أسابيع، لكن السلطات الجزائرية نفت أن تكون تظاهرة العاصمة الجزائر قد إجتذبت نحو مليون شخص. ويطالب بعض المحتجين برحيل النخبة السياسية برمتها قائلين أنّهم مع معارضتهم لبوتفليقة يرفضون أيضاً تدخل الجيش في الحياة السياسية.

"الشرق الأوسط" ردت قوات الأمن الجزائرية أمس، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وضربت متظاهرين في العاصمة.

"الشرق الأوسط" أعلن أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقه عيّن رئيس "مجلس الأمة" (الفرقة البرلمانية الثانية)، عبد القادر بن صالح لتمثيله في القمة العربية بتونس، وهي خطوة إعتبرها محللون أحراراً من الرئيس ومحيطه على الاستمرار في الحكم، ورفضاً لطلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تفعيل المادة 102 من الدستور في حال إصابته بمرض خطير ومزمن.

"الشرق الأوسط" يحي الفلسطينيون اليوم الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود غزة مع إسرائيل بمليونية الأرض والعودة.

"الشرق الأوسط" شارك نحو ثلاثة الآف شخص أمس، في تظاهرة في عمان تضامناً مع الفلسطينيين ومسيرات يوم الأرض.

"الشرق" أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان المقبل.

"الشرق" شن سلاح الجوّ التركي أمس، غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كاكا) شمال العراق.