الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن مصارده تخوّفها من إحتمال وجود تأخير متعمد في إعداد موازنة 2019 وإقرارها، بغية إيصال البلاد إلى لحظة يقدم المعنيون فيها قطع حساب 2017 فقط من دون قطوعات الحسابات من سنة 1997 حتى 2016. ورأى أن النجاح في تصحيح حسابات الدولة وضبطها على أسس صحيحة وسلمية من الآن وصاعداً، يشكّل مدخلاً أساسياً لمكافحة الفساد والهدر في المال العام.

الجمهورية / جورج شاهين

اعتبر أنّ الجانب اللبناني لم يتمكن في السنوات الماضية من اثبات لبنانية مزارع شبعا، وإنّ قرار القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر وطلبه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، سيبقى حبراً على ورق، ما لم يتم تسجيلها لدى الدوائر المختصة في الأمم المتحدة. وقال: بعد القرار الأميركي، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، بات على اللبنانيين أن يستشعروا المخاطر بالنسبة إلى ضم مزارع شبعا إلى إسرائيل في أية لخطة.

الديار / صونيا رزق

قالت إنّ زيارة الرئيس ميشال عون إلى روسيا، شددت على مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ملف عودة النازحين، خصوصاً وأنّ هنالك مطالب يشدّد عليها المجتمع الدولي لتسهيل العودة الآمنة للسوريين، كإصدار عفو عام وحل موضوع التجنيد الإجباري، وموسكو تشدّد على هذين المطلبين أيضاً لتسهيل دورها في هذا الإطار، وقد أعلنت بأنّها ستتواصل مع دمشق لتطبيق ذلك بهدف تحريك المبادرة والإسراع في تنفيذها. وذكرت أنّ الرئيس بوتين، قدّم نصائح للوفد اللبناني بضرورة الانفتاح على دمشق كي تقدّم بدورها التسهيلات المطلوبة، واعداً أيضاً بإجراء اتصالات مع الرئيس السوري للمساعدة في إنجاز هذا الملف.

اللواء / غاصب المختار

نقل عن مصادر متابعة لزيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو، أنّها زيارة استراتيجية تحمل ثلاثة أبعاد قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، حسب الملفات التي ستظهر كيفية مقاربتها قريباً وتباعاً. وترى المصادر أنّ الرئيس عون، إختار تعزيز العلاقة من روسيا لخلق نوع من التوازن بين الأميركي والروسي، عبر خيار سياسي راسخ لديه بأن سياسة النأي بالنفس يجب أن تشمل كل المحاور والقوى العظمى، والتحرر من أي التزامات تجاه أي محور ليكون لبنان مستفيداً من علاقاته المتوازنة مع كل الدول والقوى الكبرى منها بشكل خاص، لا سيما وأن الرئيس عون سيقوم أيضاً بزيارة الصين لاحقاً في إطار تفعيل العلاقات مع الدول المحورية في العالم.

البناء / وفيق ابراهيم

أشار إلى سرعة الإدارة الأميركية الجديدة، في الاعتراف بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس والجولان السوري، وقال: إنّ سبب ذلك هو استباق عودة سورية والعراق إلى تنسيق فعلي، بمواكبة صعود روسي إلى القرار الدولي بدأ بنشر إشعاعاته الردعية من سورية إلى فنزويلا.