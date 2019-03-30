روسيا اليوم

ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

هدد الرئيس الأمريكي بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك، في حال لم توقف الأخيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود. وقال ترامب للصحفيين في ولاية فلوريدا، في معرض حديثه عن الحدود: "سنبقيها مغلقة لمدة طويلة. أنا لا ألعب اللعبات، وعلى المكسيك أن توقف ذلك". وأشار إلى أنه قد يغلق الحدود أمام "كل التجارة" مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة. وقبل ذلك هاجم ترامب الديمقراطيين عبر "تويتر" بسبب ما وصفه بـ "أضعف قوانين الهجرة في العالم". ودعا الكونغرس لتغيير التشريعات الخاصة بالهجرة.

روسيا اليوم

قمة تونس: ننسق ردً عربياً مشتركاً على قرار ترامب بشأن الجولان

كشف وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن بلاده ستنسق مع الدول العربية لاحتواء أي تداعيات لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل. وجاءت تصريحات الجهيناوي هذه خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب عشية القمة العربية، التي تستضيفها تونس هذا العام، ومن المرجّح أن تركّز على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الجولان، وقراره السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال الجهيناوي: "سنعمل مع بقية الدول العربية الشقيقة والمجموعة الدولية، على تطويق كل التداعيات المحتملة لهذا القرار في مختلف المحافل الدولية والإقليمية". وتسعى الدول العربية لأن تراجع واشنطن قرارها إزاء الجولان، كما تسعى لمنع أي دولة أخرى من أن تحذو حذوها.

روسيا اليوم

أوكرانيا تحرم 2.5 مليون من مواطنيها من التصويت في الانتخابات

تنتهي في أوكرانيا رسمياً الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد 31 آذار الجاري.

وذكرت وكالة "فرانس برس،" أنّ 2.5 مليون مواطن أوكراني يقيمون في روسيا لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات بسبب قرار لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية إغلاق مراكز الاقتراع على الأراضي الروسية. واتخذت لجنة الانتخابات الأوكرانية هذا القرار في أول أيام الحملة الانتخابية 31 كانو الأول الماضي، وبموجب القرار أغلقت المراكز الخمسة الموجودة في روسيا. وفسر وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين هذا القرار بالمخاوف بشأن أمن المواطنين الأوكرانيين في روسيا، سواء أعضاء اللجان الانتخابية في مراكز الاقتراع أو الناخبين. وتحدث عن "ضغط إداري ودعائي" روسي عليهم.