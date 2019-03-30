الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية إلى تونس لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية

يغادر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى تونس لترؤس وفد لبنان إلى "مؤتمر القمة العربية" في دورته الثلاثين، الذي يعقد في العاصمة التونسية. ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب والثقافة الدكتور محمد داود داود، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، سفير لبنان في تونس طوني فرنجيه ومندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في القمة التي تبدأ أعمالها الساعة العاشرة قبل ظهر الأحد بتوقيت تونس (الحادية عشرة بتوقيت بيروت). كما ستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة.

وكالة الأناضول

المفوضية الأوروبية ترجح خروجاً بريطانياً بدون اتفاق

رجّحت المفوضية الأوروبية، سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد "بدون اتفاق"، بعد نيسان المقبل. جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، متحدث باسم المفوضية التي تعتبر الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته. كما يأتي عقب رفض البرلمان البريطاني، في وقت سابق، للمرة الثالثة، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ما يفتح الطريق أمام تأجيل العملية إلى 12 نيسان المقبل. وأعرب المتحدث باسم المفوضية، عن "أسفه" لرفض البرلمان اتفاق الخروج المقدّم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للمرة الثالثة.

وكالة أنباء رويترز

للمرة الثالثة.. البرلمان يرفض اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الثالثة، مما ألقى بعملية الانسحاب من التكتل في أتون فوضى شاملة في نفس اليوم الذي كان موعداً للخروج. ويجعل قرار رفض النسخة المبسطة من الاتفاق التي قدّمتها ماي للبرلمان، من غير الواضح كيف ومتى ستتم العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس وينقل أزمة الانسحاب المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى مستوى أعمق من الغموض. وبعد جلسة خاصة للبرلمان، صوت النواب بأغلبية 344 صوتاً مقابل 286 لصالح رفض إتفاق ماي بشأن الانسحاب المؤلف من 585 صفحة الذي توصلت إليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة مع التكتل.

وكالة أنباء شينخوا

كوريا الجنوبية تقول إنها سوف تحث على زيارة زعيم كوريا الديمقراطية إلى سيول في 2019

قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية المعنية بالعلاقات الكورية، إنها سوف تحث على زيارة الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون إلى سيول هذا العام. وأضافت الوزارة في خطة عملها لعام 2019 التي قدمت للمجلس الوطني، أنّه من خلال زيارة كيم إلى سيول، سوف تحاول كوريا الجنوبية خلق حلقة إيجابية من أجل علاقات أفضل بين الكوريتين، وبين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. وقالت الوزارة، إن حكومة كوريا الجنوبية سوف تحاول تنظيم القمة بين الكوريتين دورياً إلى جانب محادثات رفيعة المستوى هذا العام، لوضع أساس قوي للعلاقات بين الكوريتين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغلق الحدود الأمريكية مع المكسيك، إذا لم تقم الأخيرة بمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الديمقراطيين أعطونا أضعف قانون هجرة في العالم، والمكسيك لديها الأقوى. وتابع ترامب أن الكونغرس يجب أن يغير قوانين الهجرة الخاصة بأمريكا، كما يجب على المكسيك أن تمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة عبر بلادهم وحدود أمريكا الجنوبية.