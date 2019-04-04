TL

في الداخل اللبناني، كشف وزير المال عن خطوة حكومية بخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب السابقين إلى النصف.

وفي تلفزيون لبنان وأثناء جولة تفقدية لوزير الإعلام جمال الجراح، كان تأكيد من الوزير أن أية ضرائب جديدة لن تفرض على المواطنين كما أن رواتب موظفي الدولة لن تمس.

المنار

إنها الجزائر، بلد المليون شهيد وملايين العاقلين، الذين تفوقوا على الكثيرين، فحقنوا دماءهم ورتبوا ساحتهم بصرخة شعبية راقية وحكمة سياسية عالية انتزعت البلاد من المتربصين بها. قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته بعد تظاهرات شعبية حاصرت خياراته، فاحتكمت البلاد للدستور، وأمنت انتقالاً هادئاً للسلطة، فهكذا تنجو الدول متى وجد فيها قانون محترم ومؤسسات.

nbn

على بساط بغدادي وضعت كل الملفات التي تساهم في فتح أوتوستراد عريض من التعاون الاقتصادي والاستثماري والمصرفي بين لبنان والعراق. وعلى نية ترجمة العلاقات إلى واقع ملموس، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كل اقتراح سيأتي من قبل أخيه ونظيره العراقي سيعمل على ترجمته بقوانين مطلوبة.

mtv

عربة الدولة تتحرك ببطء ولكن بثقة نحو الإصلاح، وقد انتقلت بصعوبة من مرحلة الممانعة والرفض إلى مرحلة العمل على إيجاد الآليات المفقودة واستنباط الوسائل والقوانين الضرورية، والمأمول الوصول للاقتناع التام بأمرين: الأول أن لا سبيل إلى التملص من هذا الخيار بفضل الضغوط الشعبية والدولية، والثاني أن عدم سلوك هذا المسار يعني خراب الدولة بخزينتها وأمنها الاجتماعي وسمعتها، وغاية الغايات أن يتحول نفس الإصلاح ومحاربة الفساد إلى عقدة.

NTV

طاقة إيجابية تنبعث بعد ظهر كل يوم من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، وقد نالت الخطة ترقية وزارية برفعها من درجة الجيد إلى الجيد جداً في التقويم الوزاري وذلك وسط اقتراحات لم تستو بعد، وسيجري النقاش مجدداً يوم غد، لكن وفي انتظار النور على اللبنانيين، فإن التصريحات الوزارية المكلفة شرح آلية التنفيذ، لا بشائر لديها في كهرباء مستدامة تغطي اليوم كله.

المستقبل

اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء وبعد انعقادها في جلسة جديدة اليوم، تستكمل نقاشاتها غداً بعد جلسة مجلس الوزراء .اجتماع اللجنة عقد وسط أجواء إيجابية عكسها وزير الإعلام جمال الجراح، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي تخفيض العجز وتأمين الكهرباء 24/24.

OTV

إذا كانت مصادرة مولّد جديد اليوم مؤشراً إضافياً إلى أن معركة المولدات المخالفة مستمرة، فالادعاء على عضو المجلس الأعلى للجمارك، دليل جديد إلى أن لا حصانة لمرتكب بعد اليوم، مهما كان لونه الطائفي والمذهبي والمناطقي والسياسي.

LBC

جلست غراسيا قزي أمس في حضرة لجنة الإدارة والعدل وبرئاسة النائب جورج عدوان، بصفتها عضواً أعلى للجمارك، لتحضر اليوم أمام كل اللبنانيين، متهمة بجرم تلقي رشاوى وتبييض أموال وصرف نفوذ. لم تنفع التدخلات السياسية بحماية غراسيا القزي، إذ ادعت عليها القاضية غادة عون وطلبت من وزير المال وقفها عن العمل.

الميادين

قال أستاذ العلوم السياسي الجزائري، أسامة إفراح، إن الحل الدستوري هو الأكثر سلامة، ويجنب البلد نوعاً من الضبابية في الجزائر، بعد استقالة الرئيس بوتفليقة. وأشار إلى أن هناك آراء أخرى ترى أن مختلف المؤسسات مخترقة من طرف السلطة، ويجب عدم الاعتماد عليها في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجزيرة

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون القائم بين الجامعة العربية والفاو، بالإضافة إلى أبعاد التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب والمقرر عقده اليوم الخميس 4 نيسان بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

العربية

قرر المجلس الدستوري في الجزائر، الإقرار بشغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه. وقال المجلس في بيان له، إن "المجلس تداول في الاستقالة التي قدمها الرئيس بوتفليقة وأقر إخطار غرفتي البرلمان"، وذلك وفقاً لموقع قناة "النهار" الجزائرية.