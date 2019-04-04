لبنان الحر

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن،​ أنه "بغض النظر عن "سيدر" وعما يطلبه ​المجتمع الدولي​ من إصلاحات، يجب أن نبادر نحن إلى معرفة ما يجب أن نفعله".

صوت لبنان

أمل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في حديث تلفزيوني، التوافق على إقرار ​خطة الكهرباء​ المقترحة إذا كان صحيحاً تسميتها بالخطة، نظراً إلى أن البلد لا يحتمل المزيد من الصراعات والنزاعات، لافتاً إلى أنه بعد دراسة لما طرح هي ليست بخطة جديدة.

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في السراي الكبير قطعت لجنة ملف الكهرباء خطوات في الخطة المقترحة التي سيستكمل بحثها صباح غد قبل جلسة مجلس الوزراء، وهناك تصميم لدى الرئيس سعد الحريري على إقرار خطة الكهرباء قبل نهاية الأسبوع.

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​، أن "أي وزارة يوجد فيها مصاريف غير ضرورية فإنه يمكن خفص سقف الإنفاق لديها". وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "اتخذ قرار بوقف التوظيف وبالتالي يجب أن يستكمل".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، أنه "يوجد أمور من الصعب المسّ بها لأنها ثابتة مثل المعاشات على سبيل المثال".