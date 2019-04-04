أعلنت إسرائيل عن استعادة رفات زخاريا بوميل الجندي المفقود في معركة السلطان يعقوب عام 1982، وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الجثة وصلت قبل عدة أيام خلال عملية سرية بقيادة الاستخبارات العسكرية. وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن روسيا ساهمت في استعادة الرفات.

قال نتنياهو "سنواصل بذل كل جهد ممكن من أجل استعادة المفقودين الآخرين (تسيفي فلدمان، يهودا كاتز، إيلي كوهين، رون آراد، هدار غولدين وأورون شاؤول)".

توقع المسؤول في الجبهة الشعبية – القيادة العامة أنور رجا أن تكون المجموعات الإرهابية التي كانت في مخيم اليرموك قد سلمت الرفات.

فقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات حقيبته التي احتوت على وثائق سرية حول صفقات أسلحة، وذلك خلال سفره مع وفد رفيع من مكتبه إلى الهند، وتم العثور على الحقيبة لاحقاً عن طريق الصدفة، رغم أن فقدانها كان لفترة زمنية قصيرة نسبياً، وتحقق المخابرات في الموضوع وتعتبره أمراً غير عادي ومستهجناً.

أعلنت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رافاييل" عن تطوير قنبلة ذكية خاصة، تلائم تدمير قوافل الأسلحة التي اعتادت قصفها على الأراضي السورية، وتوقعت تسليم القنبلة التي تدعى "سبيس 250" إلى سلاح الجو نهاية العام.

قتل مستوطن إسرائيلي شاباً فلسطينياً وجرح آخر عندما أطلق المستوطن النار على الشابين قرب نابلس، وبررت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أحد الشابين كان ينوي تنفيذ عملية طعن.