قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس، إعادة فرز الأصوات في ثماني دوائر انتخابية من أصل 39 دائرة في اسطنبول، بعدما أظهرت نتائج أولية فوز مرشح حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل في الانتخابات البلدية بالمدينة. ومني حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بانتكاسات في الانتخابات البلدية مع خسارة حزبه العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001.

"الجمهورية" أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، أن بلاده ستشتري منظومة إس 400 الصاروخية الروسية، رغم ضغوط الولايات المتحدة التي علقت تسليم معدات لطائرات إف 35، التي تعاقدت أنقرة لشرائها.

"الجمهورية" أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كورين، محادثات "بناءة" برأي الطرفين أمس، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن بريكزيت تجنب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 12 نيسان.

"الشرق الأوسط" قدّم وزيران في الحكومة البريطانية استقاليتهما في أقل من يومين، احتجاجاً على دعوة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، زعيم المعارضة جيريمي كورين لإجراء محادثات بهدف الخروج من أزمة "بريكزيت".

"الجمهورية" أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس، في الذكرى السبعين لقيام الحلف، أن الأخير لا يريد سباق تسلح جديداً أو حرباً باردة جديدة، لكنه سيعرف كيف يدافع عن نفسه عند الضرورة.

"الجمهورية" حذرت وزارة الخارجية الأميركية من إمكانية وقوع هجمات إرهابية في المغرب، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لتنفيذ هجمات في المملكة.

"الشرق الأوسط" كشف المبعوث الأميركي لإيران براين هوك، أن ثلاث دول من التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأميركية لاستيراد النفط الإيراني، تمكنت من تخفيض وارداتها إلى الصفر.