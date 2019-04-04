"الشرق الأوسط" أكد متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية، أن التحالف الدولي والقوات يواصلون ملاحقة قادة "داعش" لفرض الاستسلام عليهم شرق سوريا، وكانت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، واصلت ملاحقة خلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية – العراقية.

"الشرق الأوسط" تظاهر أهالي الجولان السوريون على طرفي الحدود، في بلدة مجدل شمس المحتلة وفي مدينة القنيطرة في المنطقة المحررة، وذلك احتجاجاً على الاعتراف الأميركي الرسمي بقرار الضم الإسرائيلي.

"الشرق الأوسط" قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الفلسطيني محمد عبد المنعم عبد الفتاح قتل بنيران مستوطن.

"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن ما يثير القلق هو الوضع في إدلب، حيث لا يزال هناك آلاف من الإرهابيين، بمن فيهم أشخاص من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً ومنها روسيا، ونحن نعمل بشكل جاد مع تركيا ومع حكومة الرئيس بشار الأسد. وأشار إلى أن روسيا لا تحاول إقامة "سوريا ثانية" في فنزويلا، وأن الجيش الروسي يقوم بصيانة دورية للمعدات العسكرية.

"الشرق الأوسط" تعتزم ألمانيا سحب الجنسية من مواطنيها في حال تبين أنهم قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، وذلك شريطة أن يكونوا حاملين جنسية أخرى.

"الشرق الأوسط" أعلن أمس في العاصمة المصرية القاهرة، عن تحويل المملكة العربية السعودية (الصندوق السعودي للتنمية) مبلغ 40 مليون دولار أميركي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

"الشرق الأوسط" كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، عن منحة سعودية للعراق بمبلغ مليار دولار، وهدية من خادم الحرمين الشريفين عبارة عن بناء مدينة رياضية في العراق.

"الشرق الأوسط" احتفل الجزائريون باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما أمضى نحو 20 سنة في الحكم، متعهدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي. واجتمع المجلس الدستوري أمس، لإثبات حالة خلو منصب الرئيس، تمهيداً لتولي رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتاً، وتنظيم انتخابات رئاسية.

"الشرق الأوسط" أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة، وجه رسالة إلى الشعب الجزائري طلب فيها المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبه في حقه، لأنه بشر غير منزّه عن الخطأ.

"الشرق الأوسط" أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، "النفير العام" بعد تحرك قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نحو غرب البلاد، حيث تقع العاصمة طرابلس.