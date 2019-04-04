النهار/ ابراهيم بيرم

نقل عن رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي قوله، إنه يستشعر أن ثمة حرباً مجنونة تشن على الاقتصاد والمالية العامة، وعلى الدولة عموماً، وأن ثمة من يريد فعلاً إفقاد الناس ثقتهم بالدولة والمستقبل ودفعهم إلى الهرولة نحو مزيد من خطوات الفوضى، عبر التخلص من العملة الوطنية والعزوف عن المشاريع الإنتاجية الداعمة لدورة الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه لا مجال للانهيار المالي والاقتصادي وإننا سنتجاوز الأزمة، لأن الانهيار إن حصل لا سمح الله، هو أمر كارثي على الجميع.

الأخبار/ محمد وهبه

تناول الاتجاه لتخفيض الموازنة، وقال: تبدي بعض القوى السياسية استعداداً للمسّ برواتب موظفي القطاع العام، مهوّلة بأن تجنب الانهيار يستدعي إصلاحات موجعة لخفض العجز في الخزينة وفكّ أسر قروض "سيدر". واعتبر أن المسّ برواتب موظفي القطاع العام لخفض العجز المالي، ليس سوى سلوك نمطي يفرضه صندوق النقد الدولي في الدول التي تُخضَع لبرامجه "الإنقاذية" بعد عجزها عن سداد التزاماتها تجاه الدائنين.

الديار/ بولا مراد

أبدت مخاوف من دخول الحكومة في حقل ألغام يطيح بكل الوعود التي أغدقتها السلطة التنفيذية وربما يهدد بقاءها. وعزت أسباب هذا الحذر إلى عاملين أساسيين، الأول سياسي، في ظلّ الخشية من وضع لبنان تحت الوصاية الدولية، من خلال مؤتمر سيدر، وإمكانية تلزيم البلاد إلى المجتمع الدولي مقابل المساعدات والقروض الموعودة التي تمنع الانهيار أو تؤجله لمرحلة لاحقة، والثاني اجتماعي وهو الأخطر، إذ يُخشى أن تؤدي خطط الإصلاح والتقشّف المؤلمة التي تلوّح الطبقة الحاكمة باعتمادها، إلى ثورة شعبية، تتعدى هذه المرّة الاعتبارات السياسية، وحتى الطائفية والمذهبية، وتوحّد الجميع على لقمة العيش.

اللواء/ عامر مشموشي

تحدث عن الخلافات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول الملفات الحكومية، وقال: قبل أن تخطو الحكومة أية خطوات تُشتمّ منها رائحة الجدية، برزت في وجهها قضيتان خلافيتان هما ملف الكهرباء وقضية النازحين السوريين. وصار السؤال يتردد بين الأوساط السياسية: هل يطيح هذا الخلاف بالحكومة، أم أن الظروف المحلية والمحيطة بالغة الصعوبة، والتسوية التي أدت إلى إنتاجها بعد تسعة أشهر من المماحكات وشد الحبال، ما زالت قادرة على ضبط الإيقاع الحكومي بتجاوز كل الخلافات المستحكمة؟

الشرق / عوني الكعكي

قال إن الوطن يعاني من وضع اقتصادي صعب، لذلك علينا الكف عن حديث الفساد والحديث عن السرقات والحديث عن الصفقات، يوجد قانون لبناني هو من أفضل القوانين ورجال قانون مميزون في العالم طبعاً بدون التدخلات السياسية، لذلك اتركوا الكلام واذهبوا إلى القضاء.