The Washington Post

الكونغرس يدعم حلف شمال الأطلسي بالرغم من أحادية ترامب

لا يتفق أعضاء الكونغرس هذه الأيام على أمور كثيرة، ولكنه ثمة شيء واحد لا يزال يحظى بدعم الحزبين وهو منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تحتفل بعيدها السبعين هذا الأسبوع. ويستضيف الكونغرس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي سيلقي خطاباً في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مثل هذه الخطابات تميل إلى أن تكون رمزية بطبيعتها، لكن دعوة الكونغرس بإجماع حزبيه ستولتنبرغ لإلقاء خطاب رفيع المستوى يمثل أحدث جهد بذله المشرّعون الأمريكيون للحفاظ على التزام أميركا بحلف شمال الأطلسي، في وقت شكك فيه الرئيس ترامب بهذا الالتزام. ويؤكّد هذا الحدث أيضاً على استمرار صراع أوسع بين ترامب ومؤيدي الانفتاح على العالم من كلا الحزبين حول توجّه السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وكان الكونغرس قد عبّر عن دعمه المتواصل للحلف من خلال عدة مبادرات وتحركات، حيث وجّهت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الدعوة إلى ستولتنبرغ نيابة عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي. وجاءت الدعوة، التي دعت إلى تعزيز "التحالف الحرج"، في أعقاب إجراءات أخرى للكونغرس أثارتها مخاوف بشأن موقف ترامب تجاه حلف الناتو، وخاصة شكوكه المعلنة حول قيمة وأهمية الحلف وإيمانه بأن الناتو يشكل أعباء مالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

The Guardian

كوربن وماي يتفقان على إجراء المزيد من المحادثات بعد يوم أول "بنّاء"

سيستأنف جيريمي كوربين محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء يوم الخميس، بعد تزايد التوترات في صفوف حزب العمّال الذي تطالب قواعده بإجراء استفتاءٍ ثانٍ، وبعد رسالة وجّهتها وزيرة خارجية الظل، إميلي ثورنبيري، إلى زملائها للإصرار على وجوب طرح أي اتفاق للتصويت العلني.

ووصف كل من حزب العمّال ومكتب رئاسة الوزراء المناقشات بأنها "بنّاءة"، وقال الزعيمان إنهما سيعقدان محادثات تقنية يوم الخميس.

وقال متحدث باسم حزب العمّال، "لقد أجرينا مناقشات أوّلية بنّاءة حول كيفية الخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه ملف بريكزيت، ووافقنا على برنامج عمل بين فرقنا لاستكشاف نطاق الاتفاق".

وكانت حكومة الظل التابعة لحزب العمّال قد انعقدت بشكل طارئ، في أعقاب المناقشات بين كوربن وماي لمعرفة المنحى الذي يجب أن يسلكه حزب العمّال بعد هذه التطورات. وكان كوربن قد قبل بعرض رئيسة الوزراء المفاجئ بإجراء مفاوضات، وتلقف الإشارة التي بعثت بها مبدية استعدادها للتفكير في صيغة أكثر ليونة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع مجلس الوزراء الماراتوني يوم الثلاثاء.

روسيا اليوم

الخارجية الروسية: قلقون من نشاط الناتو قرب حدود روسيا وحلفائها

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بخصوص تزايد نشاط الناتو العسكري في جورجيا، مؤكدة أن ذلك يجعل هذا البلد كشكل من أشكال نقاط العبور إلى منطقة القوقاز.

وقال غريغوري كاراسين، نائب وزير الخارجية الروسي لصحفيين جورجيين، عقب جولة اعتيادية من المناقشات الدولية حول الأمن جنوب القوقاز عقدت الأربعاء في جنيف: "نحن (روسيا) وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، جيران لجورجيا، ويجب أن نتأكد من أن هذا غير موجّه ضدنا، فالحديث عن ذلك لا يكفي فحسب، بل نحتاج إلى حوار بين الناتو وروسيا، وبين روسيا وجورجيا... نحن عادة ما ننظر في مسائل مختلفة من وجهة نظر فنية وإنسانية، لكن هذا لا يكفي".

وذكر غريغوري أن الاجتماع في جنيف، ناقش الوضع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، النشاط العسكري لحلف الناتو، و"كما هو الحال دائماً، انقسمت الآراء". وقال إن "الكتلة العسكرية - السياسية، التي تقترب من حدود روسيا وحلفائها - أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية - تسبب لنا قلقاً... فنحن لا نتحرك في أي اتجاه ضد أحد"، وأكد أن لدى روسيا "الحق في التعبير عن مخاوفها واتخاذ التدابير المناسبة للرد إذا لزم الأمر".