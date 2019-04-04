وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس سريلانكا

تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية تتعلّق بالعلاقات الثنائية وتعزيزها. واستعرض الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع الوزير السريلانكي، سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا، وأكد الحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو وبومبيو يبحثان العلاقات بين بلديهما

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الأميركي مايك بومبيو، بالعاصمة الأميركية واشنطن، واستغرق اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية، حوالي 40 دقيقة، وبحث فيه الوزيران العلاقات بين بلديهما. وقالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، إن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والتطورات الأخيرة، وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وكالة فرنس برس

بوتفليقة يطلب "الصفح" من الجزائريين المصممين على تغيير النظام

اعتذر الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من الجزائريين، طالباً منهم "الصفح عن كل تقصير" ارتكبه بحقهم، فيما ثبّت المجلس الدستوري الجزائري "حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، غداة استقالة الرئيس بعد نحو عشرين عاماً في الحكم. وبعد أكثر من شهر على بدء الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي بوتفليقة قبل نهاية ولايته، يتطلع الجزائريون الذين يقولون إنهم مصممون على تغيير النظام بشكل جذري، إلى حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة.