TL

وفد نيابي لبناني إلى واشنطن في الساعات المقبلة، غداة زيارة بومبيو بيروت والرئيس عون موسكو. قبل ذلك كانت اتصالات أميركية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول الوضع النقدي اللبناني وانعكاسات الأزمة الاقتصادية عليه. ترافق ذلك مع تأكيد المدير العام للأمين العام اللواء عباس إبراهيم، تلازم الأمن والاقتصاد.

المنار

نفطياً، وزارة الطاقة أعلنت رسمياً إطلاق الدورة الثانية لتراخيص البحث في المياه اللبنانية، حيث تتزاحم البلوكات مع التحدّيات: أخطرها محفوف بالتربصات المعادية جنوباً، وأكثرها الحاحاً يأتي من الشمال، حيث يفترض التنسيق مع سوريا، وفتح مسار تواصل مع دمشق بموازاة المسار المطلوب لإنهاء أزمة النازحين.

nbn

رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قطر حالياً للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يفتتح أعماله غداً. وفي اجتماعه بالمجموعة البرلمانية العربية، شدد الرئيس بري على حماية الشعب الفلسطيني وعلى الجولان. يأتي ذلك عقب زيارة عراقية ناجحة بامتياز، بلقاءات مع القيادات والتيارات السياسية العراقية على تنوعها، في مقر إقامته في بغداد، حرصوا على وصفه بالشخصية التاريخية والرجل المعتدل، الباحث عن الخير لعموم البلدان العربية، والمناضل.

mtv

تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان، لا شيء يوحي أنّ التعيين سيمُر الأسبوع المقبل، وخصوصاً أنّ جلسة مجلس الوزراء قد لا تنعقد لأن لبنان الرسمي سيكون مشغول الخميس بزيارة رئيس اليونان إلى لبنان.

NTV

يسافر وزير الاقتصاد إلى الولايات المتحدة، لكنه يترك في بيروت إسماً دخل البورصة السياسية ممثلاً عن التيار الوطني الحر، فيما أعلن نائب التيار آلان عون للجديد، أنّ ما شهدناه هو دعوة إلى الإصلاحات الماليّة وليس رسائل سياسية باتجاه أحد، قائلاً نحن لا نريد إنقاذ العهد بل إنقاذ لبنان.

المستقبل

بعد ساعات من إنتهاء اللجنة الوزارية من درس خطة الكهرباء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الاثنين المقبل، كشف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ملف الكهرباء وحده رتّب على خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار. وقال: إنّنا نحاول رد الوطن إلى الخيارات الاقتصادية والابتعاد عن الكيدية لأن الإنماء لاعلاقة له بالأحزاب، معتبراً أنّ لا خوف على الوحدة الوطنية.

OTV

لفت كلام الرئيس عون اليوم عن ترسُّبات ورثناها منذ العام 1990، وهمُّنا الأول إزالة آثارها. فوحده ملف الكهرباء رتّب على خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار، وسببه الأساسي الكيد السياسي. اليوم، قال رئيس الجمهورية، نحاول رد الوطن إلى الخيارات الاقتصادية والابتعاد عن الكيدية، لأن الإنماء لا علاقة له بالأحزاب. أما الخلاصة، فهي التالية: لا خوف على الوحدة الوطنية لأن لا خطر علينا من الداخل، بل الأخطار تأتي من الخارج، فلبنان تجاوز حالة الانقسام الحاد، لأننا اختلفنا في السياسة لكننا لم نختلف على الوطن، فربح الوطن في النهاية.

LBC

من المؤشرات الواعدة أنّ مكافحة الفساد بدأت رحلة الألف ميل. ففي القضاء نفضة، واليوم توقيف قاضٍ عن العمل بعد اتهامه بمخالفات خطيرة وكبيرة، كصرف نفوذ أو تحقيق منافع.. تجدر الإشارة إلى أنّ بعض القضاة الذين طاولهم التوقيف عن العمل، سبق وخسروا درجات نتيجة تحقيقات التفتيش القضائي. وفي الدوائر العقارية نفضة، واليوم إدّعى النائب العام المالي على ثمانية موظفين في الدوائر العقارية في جبيل وجونيه ... والاثنين يستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان إلى محامية في ملف الموقوف م.م.

الميادين

أكد وزير المال الفرنسي برونو لومير، أن بلاده مصممة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية، رغم الدعوات الأميركية إلى التخلي عن ذلك. وشدد على أنه "نحن مصممون على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفعالية على النظام الضريبي العالمي"، وذلك في رد على تصريحات أطلقها وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو".

الجزيرة

أعلن رئيس وزراء ​ماليزيا​ مهاتير بن محمد، أنه سننسحب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

العربية

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ من ​الاتحاد الأوروبي​ أرجاء ​بريكست​ حتى 30 حزيران.