لبنان الحر

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، الوزير السابق ​غطاس خوري​، وبحث معه بالأوضاع العامة في البلاد.

صوت لبنان

لفت المدير السابق لـ"​مؤسسة كهرباء لبنان​" المهندس جورج معوض، إلى أنّ "خطة ​الكهرباء​ الّتي وُضعت العام 2010 جيّدة، وعناونها يتناول قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع وهي واعدة، إنّما تبقى العبرة في التطبيق"، موضحاً أنّ "قانون "مؤسسة كهرباء لبنان" يُعطى الصلاحية لمجلس الإدارة لوضع ​خطة الكهرباء​ استناداً إلى تقارير متخصّصين، و​وزارة الطاقة والمياه​ هي سلطة وصاية".

radio orient

أعلنت السفارة ​اليابانية في احتفال أقامته مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" في بيروت عن مساهمة بقيمة 6.08 ملايين دولار أميركي من حكومة اليابان لنداء الطوارىء وميزانية البرامج للعام 2019 في لبنان. وجاء الاحتفال للتنويه أيضاً بمساهمة اليابان بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي التي كانت قد قدمتها استجابة لنداء الطوارىء وإعادة تأهيل المساكن في حي الطيرة في ​مخيم عين الحلوة​ عقب اشتباكات 2017.

اذاعة النور

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمام زواره، أن العمل في المرحلة المقبلة هو تسهيل دخول الشباب في سوق العمل والإستثمار، فيما كانت وزيرة الطاقة والمياه تعلن عن إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء. وأعلنت عن عرض البلوكات واحد، إثنان، خمسة، ثمانية وعشرة للمزايدة.

صوت المدى

أشار النائب ​نقولا نحاس​ إلى أن حجم الدولة غير مقبول، لأن 37 بالمئة من ​الموازنة​ تذهب من ​الرواتب والأجور​. أضاف "إذا لم نحلل لماذا وصلنا إلى هذا الوضع اليوم لن نصل إلى نتيجة، وفي موضوع الكهرباء الوضع على حاله لم نتعلم الدرس". واعتبر أن النهج القائم منذ التسعينات لم يتغير والجميع دخل به، وهذا النهج في كيفية إدارة شؤون البلد أدى إلى هذه النتيجة اليوم، ونحن في نهاية المطاف".