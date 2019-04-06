كشفت نتائج استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن لائحة الجنرالات من حزب "أزرق- أبيض" ستفوز بفارق 4-5 مقاعد عن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو. وبينت الاستطلاعات أن الجنرال بيني غانش سيفوز بـ 32 مقعداً مقابل 27 لنتياهو أو 28 مقعداً.

وقعَت مواجهات واسعة بين الفلسطينيين الذين خرجوا من مسيرات العودة تحت شعار "انتصار الكرامة" وبين قوات الاحتلال، وأفيد عن إصابة 82 فلسطينياً على الأقل تمّ توزيعهم على مستشفيات قطاع غزة.