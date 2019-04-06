"الجمهورية" طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أرجاء بريكست حتى 30 حزيران 2019، في محاولة لتخطي الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، فيما اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من جانبه إرجاءً سيمد لعام كحد أقصى.

"الجمهورية" تستقبل المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في بريلن في 12 نيسان الرئيس الأوكراني بترو بورو شنكو.

أكد مرشح حزب الشعب الجمهورية الذي أعلن تفوقة في بلدية اسطنبول أكرم أمام أوغلو، أنه لا يزال متقدماً بفارق 19 ألف صوت على بن علي يلدريم من حزب العدالة والتنمية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة وأوروبا تحاولان التدخل في شؤون تركيا الداخلية وعليهما أن تعرفا حدودهما.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنها لا تبحث تشكيل مجموعة عمل مع تركيا بشأن خلاف حول اعتزام أنقرة شراء المنظومة الروسية.

"الشرق الأوسط" بدأت الحكومة الألمانية تنفيذ عمليات سرية لاستعادة بعض عائلات "الدواعش" أمام تزايد ضغوط عائلات أفراد "داعش" الموجودين داخل ألمانيا. وكانت الحكومة الالمانية أقرت الأسبوع الماضي خطة لتجريد مقاتلي "داعش" الذي يحملون جنسية مزدوجة من جوازهم الألماني، إلاّ أن هذا لن يطبق على مقاتلي داعش السابقين الذين عادوا إلى ألمانيا.