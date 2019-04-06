"الجمهورية" تصَّدت قوات حكومة الوفاق الليبية أمس، لمقاتلين تابعين لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر حاولوا التقدم نحو طرابلس.

"الجمهورية" أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات التابعة لـ"حفتر" تتقدم بنجاح إلى العاصمة طرابلس من 3 محاور وسيطرت على مطارها الدولي.

"الجمهورية" أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس عقب لقائه قائد الجيش الوطني الليبي المشيّر خلفية حفتر، عن قلقه من الوضع في ليبيا. وقال غويتريس في تغريدة نشرها في "تويتر" أغادر ليبيا وقلبي مفعم وأشعر بقلق عميق، إنني لا أزال آمل بإمكانية تفادي مواجهة دامية في طرابلس ومحيطها.

"الجمهورية" أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أمس، تمديد حال الطوارئ شهراً أضافياً إثر اجتماع مجلس الأمن القومي.

أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي منيرشينين، أنه من المقرر عقد إجتماع رفيع المستوى حول سوريا بصيفة استانا يومي 25 و26 نيسان في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان.

حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، سوريا من استخدام أسلحة كيماوية ضد معارضي الحكومة.

عبرَّ رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون عن انفتاحه تجاه عودة أبناء أحد المتطرفين، في حين استبعدت فرنسا "إعادة جماعية" للمتطرفين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا.

"الشرق الأوسط" قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سجل قصفاً من الجيش السوري على ريف إدلب في شمال غربي سوريا، وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع تسيير القوات التركية لدوريه جديدة بين حماة وإدلب.

واصل الجزائرون التظاهر في العاصمة للاسبوع السابع على التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل لـ"النظام" ومنع المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقه من إدارة المرحلة الانتقالية.

شهدت الضفة الغربية سلسلة صدامات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي، بدأت في القدس الشرقية المحتلة واستهدفت أكثر من خمسين حارساً وموظفاً.