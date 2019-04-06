النهار/ سابين عويس

رأت أن الحكومة مدعومة إلى مواجهة لحظة الحقيقة والحساب، وبدلاً من أن تكون وتيرة الجلسات الحكومية يومية لا تزال تجد ترفاً من الانعقاد وفي التريث في اتخاذ القرارات المطلوبة، في ظل الترقب الدولي لمدى التزام لبنان بمقررات مؤتمر سيدر الباريسي والاصلاحات المرتقبة.

الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى وجود ديبلوماسيتين متنافرتين حول إعادة النازحين السوريين: واحدة يقودها الرئيس ميشال عون معوّلاً بقوة على وزارة الخارجية في حصته القادرة على التحرّك، قائلاً بضرورة العودة مع الأخذ في الاعتبار شرطين لازمين واجبي التحقيق هما الاستقرار في معظم سوريا والتواصل مع نظام الرئيس بشار الأسد. وأخرى يتولى حملتها الرئيس سعد الحريري مسلّماً بشروط المجتمع الدولي والحل السلمي للعودة مع رفض مطلق لأي حوار مع نظام دمشق. وقال: كلا المنطقين احالا ملف النازحين مأزقاً مزدوجاً لسببين على الأقل: إنقسام الرأي بين اللبنانيين أنفسهم حيال إعادة أولئك، واشتباك غير مخفي بين وجهة نظر رئيس الجمهورية ومن ورائه وزارة الخارجية مع المجتمع الدولي المصر على العودة الطوعية، غير المستعد لمناقشة هذا الموقف إذ يعتبره في صلب تقاليد تعاطيه مع مشكلات النزوح المتعاقبة، بربط العودة بإرادة النازحين أنفسهم.

الديار/ حسن سلامة

تحدث عن معلومات لدى أكثر من جهة استخباراتية داخلية وخارجية لا تستبعد أن تلجأ قيادات التنظيمات الإرهابية إلى محاولة إعادة تحريك خلاياها النائمة في بعض المناطق السورية وداخل مخيمات النازحين السوريين في لبنان سعياً لمحاولة التعرض للاستقرار الداخلي، واستهداف مواقع ومناطق محددة في المرحلة المقبلة خصوصاً في الصيف المقبل. وبهدف عرقلة عودة النازحين السوريين بناء لقرار دولي خارجي بعرقلة العودة.

اللواء/ انطوان غطاس صعب

أشار إلى اتفاق جميع الاطراف الحكومية على أنه لا مناص إلا بالإقدام على إجراءات صعبة ولكنها قد تكون ضرورية كي لا يصل البلد إلى حالة الانهيار التام بعدما بات وفق المتابعين ومصادر سياسية موثوقة على شفير الهاوية، وهذا ما نقل عن موفدين ومشرفين على مؤتمر "سيدر" سبق وزاروا لبنان في الآونة الأخيرة.