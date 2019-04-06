روسيا اليوم

الكرملين يدعو للتوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا وحقن الدماء

دعا الكرملين إلى تجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء، وضرورة التوصل إلى تسوية بالوسائل السياسية السلمية، مؤكداً أن موسكو لا تشارك بأي شكل من الأشكال في دعم تحركات الجيش الليبي. وفي أول تعليق على تفاقم الأوضاع الميدانية في ليبيا، قال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "نراقب عن كثب تطورات الوضع في ليبيا. وبرأينا الأمر الأهم هو ألا تؤدي أي تحركات لإراقة مزيد من الدماء في البلاد". وأضاف: "كما نعتقد أنه من الضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق تسوية شاملة بالطرق السياسية السلمية".

روسيا اليوم

تركيا: تسلّمنا 3 مقاتلات من طراز "F-35" وسنحصل على رابعة قريباً

أفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأنّ الولايات المتحدة سلمت بلاده حتى الآن 3 مقاتلات من طراز "F-35"، معلناً أنه من المقرر تسليم مقاتلة رابعة قريباً. وقال أكار، في تصريح للصحفيين خلال زيارته إلى كوسوفو، حيث تفقّد وحدات القوات التركية المنتشرة هناك: "المباحثات متواصلة والوضع سيتضح خلال الأيام المقبلة". وبيّن أكار أن تركيا تعتبر واحدة من ثمانية شركاء في مشروع صناعة مقاتلات "F-35"، وأنّ بلاده قدّمت مبالغ طائلة لتنفيذه لغاية اليوم وأوفت بكافة مسؤولياتها حياله.

روسيا اليوم

بيسكوف: دعوات ترامب لخفض النّفقات الدفاعية جديرة بالاهتمام وتستحق التقدير

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة توصُّل بلاده وروسيا والصين إلى اتفاق حول تخفيض النفقات الدفاعية، أمر يستحق التقدير. قال بيسكوف أمام الصحفيين: "من المؤكد أنّ أي دعوة لنزع السلاح جديرة بالاهتمام وتستحق التقدير العالي. ومن المهم جداً ألا يقتصر هذا النداء على البيانات، بل يجب تحويله إلى عمليات ملموسة ومصاغة وطرحها على الورق ونقلها عبر القنوات الرسمية إلى محاوري المبادرة والمقترحات"، مضيفاً أن هذا المقترح بهذه الصيغة " لم يرد بعد".