الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية استقبل وزير الدفاع وقائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر يوم أمس في قصر بعبدا، في حضور وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون وعضوية رئيس الأركان العامة اللواء الركن أمين العرم، والمدير العام للإدارة في وزارة الدفاع اللواء الركن مالك شمص، والمفتش العام في وزارة الدفاع اللواء الركن ميلاد إسحق، وعضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس الشامية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر. وتمنى الرئيس عون للأعضاء الجدد في المجلس العسكري التوفيق في مهامهم الجديدة، مشدداً على أهمية المجلس ودوره لاسيما بعد اكتمال عدد أعضائه.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يبحث مع بولتون العلاقات التركية الأمريكية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين. وقال مراسل الأناضول إن تشاووش أوغلو التقى بولتون، في ختام زيارته إلى واشنطن التي شارك خلالها في اجتماع وزراء خارجية الناتو، في 3 نيسان الجاري. وأشارت مصادر مطّلعة أنّ اللقاء بين تشاووش أوغلو وبولتون كان مثمراً، حيث تناولا لنحو40 دقيقة التطورات الأخيرة في العلاقات التركية الأمريكية.

وكالة أنباء رويترز

عودة المحتجين إلى شوارع الجزائر وتقارير عن إقالة رئيس المخابرات

خرج مئات الآلاف من المحتجين يحملون لافتات ويدعون لتغيير جذري إلى شوارع الجزائر العاصمة، للأسبوع السابع على التوالي، في حين أفادت تقارير بإقالة مدير المخابرات في علامة أخرى على حدّة الاضطرابات، عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويسعى المتظاهرون للإطاحة بما يعتبرونه جهازاً سياسياً غامضاً.

وكالة فرنس برس

أردوغان يؤكد تمسُّكه بمنظومة صورايخ إس-400 الروسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المضي قُدماً في شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية، رغم تعليق واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات إف-35، جرّاء مخاوف أمنية تتعلق بصفقتها مع موسكو. وأدّى اتفاق تركيا مع روسيا لشراء منظومة إس-400، إلى توتُّر في العلاقات مع واشنطن التي تشعر بالقلق من التقارب بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكالة أنباء شينخوا

شي: تقدم كبير جديد تحقّق بشأن نص اتفاق صيني-أمريكي اقتصادي وتجاري

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إنّ تقدماً كبيراً جديداً قد تحقق على مدار أكثر من شهر بشأن نص إتفاق اقتصادي وتجاري بين الصين والولايات المتحدة. وشجع الرئيس شي في الرسالة، التي نقلها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض، الجانبين على مواصلة التحلي بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وحلّ القضايا محلّ الاهتمام المشترك من أجل اختتام المفاوضات بشأن نص الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المغرب: استراتيجيتنا الأمنية أثبتت فعاليتها في التصدي للمخاطر الإرهابية

قالت الحكومة المغربية، إنّ استراتيجيتها الأمنية أثبتت فعاليتها وقوّتها في التّصدي للمخاطر الإرهابية والتعاطي الاستباقي مع هذه التهديدات. جاء ذلك في كلمة لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في ردّه على تحذير وزارة الخارجية الأمريكية، من إمكانية وقوع "هجمات إرهابية" في المغرب. وقالت الخارجية الأمريكية، في تحديث جديد على موقعها الإلكتروني، إن "الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار، أو يستهدفون المواقع السياحية ومناطق النقل والتسوق والمراكز التجارية، والمنشآت الحكومية المحلية في المغرب".