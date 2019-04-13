TL

وفد من الكونغرس الأميركي يجول في لبنان مستطلعاً الرأي حول التطورات السياسية وملف الغاز، هيئة مكتب المجلس النيابي رتّبت لجلسة الأربعاء التشريعية. وفي طرابلس يتحرك الرئيس الحريري داعماً ديما جمالي في انتخابات الأحد. الرئيس عون الذي التقى وفد الكونغرس الأميركي، شدّد على رفض ضمّ الجولان لإسرائيل لأن فيه مزارع شبعا.

المنار

شهر دقيق كما وصفه الرئيس نبيه بري، لن تقف حدود دقته عند الوضع اللبناني المختنق بين سوء إدارة الاقتصاد الوطني الموروث منذ أمد، وبين الحبال الأميركية التي تضغط على المالية العامة، بل الدّقة في شتّى الساحات التي تحضر فيها البصمات الأميركية المصحوبة بتوابعها العربية، ودائما خدمة للحكومة الصهيونية.

nbn

المشهد الداخلي كان المطبخ التشريعي المتمثّل بهيئة مكتب مجلس النواب، يُعد من مكونات الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل، ومن بينها مشاريع دسمة كالمشروع المتمم لخطة الكهرباء الذي ينتظر أن تُبت به لجنة الأشغال والطاقة مطلع الأسبوع المقبل قبل عرضه على الهيئة العامة. وربطاً بالتشريع فإن البحث في الموازنة يحرز تقدُماً مهماً بين الكتل مع ترقّب إجتماعات إضافية مرتقبة على أن يتم درس مشروع هذه الموازنة في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وفق ما نقل البطريرك الماروني بشارة الراعي عن رئيس الجمهورية.

mtv

وفدان يستأثران بالاهتمام ويستحقان المتابعة، الوفد الأميركي الموجود في لبنان والفد اللبناني الموجود في أميركا، والمعلومات تشير إلى تداخل مباشر وغير مباشر بين مواضيع الوفدين، فالتطورات الأخيرة هي الطاغية بدءاً من تشديد العقوبات على حزب الله وحلفائه وصولاً إلى ملف النازحين السوريين.

NTV

رأى فؤاد السنيورة أن انتخاب ديما جمالي يشكّل دعماً لبسط سلطة الدولة، وإن الرئيس الحريري قرر أن يتطوع في الماكينة الانتخابية مستخدماً صفته كزعيم لتيار المستقبل، تاركاً رئاسة الحكومة في بيروت متعاونا مع اللواء ريفي "لأنو الدم ما بصير مي".

المستقبل

عاصمة الشمال طرابلس على موعد مع اجراء الانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد السني الخامس، وعلى مسافة يومين من موعد الانتخابات، حلَّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ضيفاً على طرابلس وأهلها. الرئيس الحريري الذي أدّى صلاة الجمعة في مسجد السلام الذي كان تعرض لتفجير إرهابي، جال على قيادات وفعاليات المدينة والمفتي مالك الشعّار، وأطلق من الفيحاء سلسلة مواقف سياسية واقتصادية وانمائية.

OTV

يضاف سؤال إلى أسئلة كثيرة، عن الغاية من توتير الأجواء، والتصعيد المستمر، فيما المطلوب توحيد الجهود لإنقاذ البلاد ومنع تحولها إلى يونان ثانية، كما حذّر رئيس الحكومة قبل يومين، إذا لم تتخذ إجراءات. فبعد ما أثير حول خطة الكهرباء، وما تخيَّله البعض من أدوار وهمية لنفسه، أتت مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس لتنكأ الجرح السياسي، عبر طلب التوظيف غير المباشر الذي أدرج في البند التاسع من جدول الأعمال، والذي جوابه ليس بالرفض المطلق لمجرد الرفض، بل بسيل من الاستفسارات، خصوصاً أن الجهة التي طرحت التوظيف المذكور، رفضت مثله في الجلسة نفسها، وقبل دقائق معدودة.

LBC

التحدي الأكبر هو خفض العجز، والأبواب التي من خلالها سيتم الدخول إلى بدء الخفض: هل هي من باب التوظيفات وتكلفتها؟ أو هل هي من باب الكهرباء وتكلفتها؟ أو هل هي من باب فوائد الدين وتكلفتها؟ في أي حال، وأيا تكن الأبواب التي من خلالها سيكون الدخول إلى الخفض، فإن هذه العناوين الثلاثة دونها عقبات وتعقيدات، فهل ستتمكن السلطة التنفيذية من أن " تقوي قلبها " لتتخذ الإجراءات الموجعة؟ وأين تكمن هذه الإجراءات؟ هل في الرواتب؟ هل في خفض الرواتب المرتفعة لكبار الموظفين؟ الجلسة لناظرها قريب، ولكن ماذا عن مجلس النواب؟ هل سيوافق على ما سيتم إقراره في مجلس النواب؟ مؤشرات تتحدث عن أن هناك توافقا رئاسيا على "تقشف الضرورة" بما يشكل قطعاً للطريق على أي اعتراضات أو احتجاجات.

الميادين

أعلن رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​، وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، في مؤتمر صحافي، "الحفاظ على أمن واستقرار السودان"، وإذ شدّد على أنّ "لن نسمح بأي عبث بـ​الأمن​ في أي منطقة من البلاد"، أكّد أنّ "لن نملي أي حل على المواطنين ومهمتنا الأساسية تأمين ظروف لحوار حضاري وسلمي، فنحن غير طامعين بالحكم بل نريد أن نؤمّن فرص المشاركة للجميع بصورة متكافئة"، لافتاً الى "أنّ قرار التغيير تمّ اتخاذه عندما وصلنا إلى طريق مسدود ".

الجزيرة

أعلنت هيئة ​الهلال الأحمر​ السعودي، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر ​الإماراتي، عن "مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء ​السيول​ و​الفيضانات​ المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخرًا".

العربية

بعث العاهل السعودي الملك ​سلمان بن عبد العزيز​ وولي عهده ​الأمير محمد بن سلمان،​ برقية عزاء إلى المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، جاء فيها: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء".